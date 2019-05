Moisés Mamani niega haber estado en el control migratorio en Puno (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista Moisés Mamani, legislador de Fuerza Popular, rechaza que no ha estado en control migratorio en Desaguadero, Puno. Afirmó que dicha información es falsa y que se encuentra cumpliendo actividades por la semana de representación.

"No sé de qué fuentes informan que yo me encuentro en Bolivia. Estoy en Juliaca por la semana de Representación. Quiero aclarar que no estoy en Migraciones. Estoy en Juliaca. No tengo por qué esconderme ni escaparme. No soy delincuente ni ladrón", manifestó en declaraciones a Canal N.

Efectivos de Migraciones previamente informaron que el legislador ya había pasado varios controles, e incluso que habría fotografías de él. Sin embargo, esto fue desmentido por el fujimorista.

Se sabe que Mamani no cuenta con impedimento de salida del país. Además, cuenta con su inmunidad parlamentaria.

"Absolutamente falso (que estuve en el control migratorio). Estuve en la dependencia de Puno para hablar sobre una información de que yo quería escaparme a Bolivia. No sé de qué fuentes sacan esta información",puntualizó el congresista.