MTC otorgó habilitación técnica al lugar donde ocurrió tragedia de bus incendiado (FOTO)

Síguenos en Facebook

Un certificado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ,obtenido por El Comercio, constata que el bus siniestrado en Fiori, San Martín de Porres, se incendió en un local que contaba con la habilitación técnica para funcionar como terminal.

En junio de 2018, el MTC extendió esta habilitación; sin embargo, no podía operar legalmente porque no contaba con el permiso de la municipalidad. El alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, ayer dijo que no le otorgaron el permiso porque "a todas luces ese garaje no cumple las condiciones de un terminal terrestre”.

Lo expuesto en dicho certificado contradice lo declarado por el ministro de transportes , Edmer Trujillo, quien aseguró que el bus incendiado se utilizaba en un paradero informal, y que por lo tanto no podía ser fiscalizado por la Sutran. Pero no mencionó la habilitación técnica que se evidencia.