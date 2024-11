Rafael López Aliaga firmó ayer, sábado 16 de noviembre, un acuerdo con a operadora ferroviaria californiana Caltrain (USA) para recibir la donación de “19 locomotoras diésel-eléctricas y 90 coches de dos pisos”, estos serán destinados para el transporte público de Lima.

Esta ceremonia contó con la presencia del secretario de Estados Unidos, Antony Blinken; la embajadora de EE.UU. en el Perú, Stephanie Syptak-Ramnath; el ministro de Transportes Raúl Pérez-Reyes; también otros funcionarios de la municipalidad de Lima.

“Blinken subrayó que esta donación refuerza la cooperación estratégica entre ambos países enfocada en mejorar la calidad de vida de los peruanos. Destacó que el proyecto busca reducir la congestión vehicular contribuyendo a un sistema de transporte más eficiente y amigable con el medio ambiente”, señaló la embajada norteamericana mediante una nota de prensa.

Por su lado, la comuna limeña señaló que “este nuevo sistema de transporte contribuirá significativamente a mejorar el tránsito en nuestra ciudad y beneficiará a miles de familias vulnerables (...) que podrán trasladarse de forma segura y rápida desde Chosica hasta Lima”.

¡Hito histórico! Una importante alianza que refuerza la cooperación estratégica entre nuestro país y Estados Unidos para beneficio de miles de familias de las zonas vulnerables de Lima que podrán trasladarse de forma segura y rápida desde Chosica hasta Lima. 👏 https://t.co/Z9i8QcbDku — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 16, 2024

Sin embargo, la Municipalidad de Lima asumirá los gastos derivados de esta donación que superan los 24 millones de dólares, según se aprobó en la última sesión del Concejo Municipal el pasado miércoles.

Estos detalles de la donación figuran en el Acuerdo de Concejo N° 419 de la Municipalidad de Lima, publicado el último jueves en el Diario Oficial El Peruano.

Un día antes, dicha transacción fue aprobada en sesión de Concejo Municipal, con 20 votos a favor y 4 abstenciones, después de que la regidora Giuliana Calambrogio Correa realizara la sustentación de los dictámenes.

En la intervención, Calambrogio Correa dijo que el informe indicana que la Municipalidad de Lima “asumiría un gasto aproximado de $ 24.5 (millones): 7.5 por gastos y 17 por traslado”.

Sin embargo, el regidor Julio Gagó cuestionó que se trate de una donación debido a los gastos que la municipalidad deberá asumir.

“No he encontrado en este informe un criterio técnico, que haya personas que conozcan este tipo de equipos y que hayan ido a inspeccionar esta mercadería y nos diga en este informe que la mercadería está en muy buenas condiciones, que todo viene operativo”, refirió.

El alcalde de Lima dijo que el municipio asumiría un “costo” por “sacar de servicio” maquinaria que estaba operativa bajo los estándares norteamericanos, lo cual, según dijo, era “la mayor certificación de calidad”.

“El costo de oportunidad es mil millones de dólares contra lo que se llama cargas en un contrato de donación (…) El costo para sacar de servicio una maquinaria que está operando en San Francisco en este momento es esa cantidad que han puesto (…), tiene sus costos internos, es una empresa del Estado de California (…), y otros costos que ellos tienen para ponernos esa mercadería en un punto donde ya la MML asuma esa donación, que es transporte. Pedir una donación con transporte no es normal, no es usual”, expresó.

“Esos trenes están operativos, están corriendo el día de hoy, bajo estándares gringos, bajo estándares americanos, eso para mí es la mayor certificación de calidad, no están ahorita almacenados, están corriendo, están activos. Más bien lo que sí me preocupa es acelerar el embarque, porque si uno lo almacena, no tiene uso y se demora la gestión, se oxida, se malogra (…) Por eso es que esos montos me parecen realmente simbólicos (…) para la magnitud, la envergadura que esto tiene que es movilizar a 300 mil hermanos nuestros de Lima Este hacia Lima y posiblemente hacia el Callao”, añadió.

Calambrogio agregó que “17 millones de dólares” serán destinados para el transporte “de recogerlos allá en California y poderlos tener aquí”; mientras que los otros 7 millones “hay que entender el tema del almacenamiento, pero no solo eso sino el papeleo interno que en cualquier donación se realiza, que haya traspaso de títulos, se tiene que pagar abogados y notarías porque es parte de lo que estamos asumiendo, nos están dando un activo muy grande, que está rondando los 90 millones, a un precio ínfimo”.

“Yo creo que hay que ser bien francos: 24 millones de dólares frente a beneficiar a más de 800 mil personas, por un largo tiempo, un tren que tiene más de 30 años de vida útil, hay que ser bien mezquinos para no aprovechar este costo-oportunidad”, manifestó.