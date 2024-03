La semana pasada todos fuimos testigos de cómo la exalcaldesa de Lima Susana Villarán disfruta de las demoras del sistema judicial en su casa de playa en el distrito limeño de Lurín, pero en los días siguientes, la comuna multó a los propietarios del edificio de departamentos por varias infracciones. Conversamos al respecto con Edgar Belleza Arana, gerente de Fiscalización de dicho municipio para que nos dé más alcances sobre las irregularidades cometidas en el predio.

¿Desde cuándo está en ilegalidad la construcción donde habita la exalcaldesa Villarán?

De acuerdo a una licencia de construcción que nos proporcionó Álvaro Villarán de la Puente (hermano de la exalcaldesa), a mérito de un requerimiento documentario que se le hizo, ellos cuentan con una resolución subgerencial de licencia de edificación desde el año 2014 y entenderíamos que en ese año inició la construcción de acuerdo a esta licencia y esta autoriza la construcción de un semisótano, un primer, un segundo y un tercer piso, pero cuando hemos hecho la inspección hemos encontrado un cuarto piso que no está dentro de la autorización municipal.

¿Qué infracciones se cometieron?

Hemos determinado dos infracciones: una infracción por construir fuera de los parámetros urbanísticos porque, de acuerdo a un informe que tenemos del área de Obras Privadas de la Municipalidad, los pisos máximos permitidos para una edificación en esta ubicación es hasta tres pisos.

¿Y cuál es la sanción?

Una multa por 41,200 soles que ya se le impuso hace una semana.

¿Respecto a la piscina?

A la hora de hacer la medición y ver que existe una extensión adicional de lo que indica la partida registral del predio, se estaría ocupando un espacio público. Entonces hemos materializado esa infracción y la hemos notificado por uso ilegal de área de dominio público sin autorización municipal. Acá, en esta sanción, aparte de la multa pecuniaria se tiene una medida que viene a ser el retiro inmediato de la construcción.

¿Estamos hablando de la demolición de la piscina o del cuarto piso?

El cuarto piso se tiene que regularizar, podría llegarse hasta a su retiro, pero existen medios judiciales que van a truncar que esto se ejecute y lo van a dilatar.

Entonces, ¿lo que se tiene que demoler es la piscina?

Exactamente, lo que sí o sí va a ser retirado es el área que está siendo ocupada dentro del dominio público.

¿Por la piscina hay multa o es solo demolición?

La multa es de 5150 soles y una medida de retiro inmediato.

¿Eso lo tiene que hacer el titular del predio o, como hemos visto en otros casos, la Municipalidad va y destruye todo?

Lo correcto sería que la persona, al tener conocimiento que está ocupando dominio público, le correspondería retirarlo, pero si es que no lo hace, corresponde a nosotros como entidad, y como principio de autoridad, retirarlo.

¿Cuántos metros cuadrados de área públicos habría usurpado el edificio donde vive la exalcaldesa?

Tenemos una primera medida de aproximadamente 151 metros cuadrados que se estaría ocupando de manera no autorizada (...) pero nosotros no solamente hemos hecho acción sobre la casa de la persona de Susana Villarán sino a todos los vecinos que se encuentran colindantes a ella, que también estarían en la misma situación (invadiendo terrenos públicos). En el momento que realicemos el retiro no solo será a la piscina, se va a demoler toda construcción que esté ocupando terreno público en dicha franja.

¿Ya habría una fecha para esta demolición?

Nosotros estamos siguiendo el procedimiento administrativo, pero más o menos en 10 días se debería de estar ejecutando esta medida.