La exprimera dama Nadine Heredia aseguró este miércoles que no ha participado en ninguna reunión técnica sobre el proyecto del Gasoducto Sur Peruano durante el gobierno de su esposo Ollanta Humala, durante la audiencia de apelación fiscal por el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra por este caso.

“No sé a que se refiere el fiscal Rafael Vela cuando señala que he estado en reuniones técnicas [sobre el Gasoducto]. Yo no he estado en ninguna reunión técnica porque no tengo conocimiento de los términos que son cuestiones muy alejadas de mi carrera, muy alejados de mi conocimiento”, afirmó.

Nadine Heredia detalló que solo asistió a reuniones informativas debido al carácter social de dicha licitación, que significaba “trabajo para más peruanos”.

“El proyecto del Gasoducto era un proyecto social, era un proyecto que iba a significar trabajo para más peruanos, sobre todo de la macrorregión sur. Era un proyecto que significaba gas para todos esos sectores que tenían gas, pero no podían utilizarlo. Era un proyecto social para esos sectores de la población y tenía que estar medianamente informada de cómo iba”, señaló.

Durante la audiencia, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, insistió en que se dicte prisión preventiva contra Nadine Heredia. El Ministerio Público le imputa dos delitos: colusión agravada, por supuestamente haber pactado con funcionarios de Odebrecht la concesión del Gasoducto o la figura de ‘funcionaria de facto’ y asociación ilícita para delinquir por presuntamente haber conformado una organización criminal al interior del gobierno de su esposo.

En otro momento, Heredia Alarcón aseveró que no hubo “ningún veto a la empresa Graña y Montero durante el gobierno de su esposo Ollanta Humala” y precisó que si se reunió con “los señores Graña” fue para pedirles “objetividad” en el tratamiento informativo para el gobierno de aquel entonces.

“Podrían mostrar todas las obras que los señores Graña y su empresa han ganado durante el Gobierno del presidente Ollanta Humala para que puedan acreditar que no hubo ningún veto ni en esta obra ni en ninguna”, manifestó

“Con respecto a si fueron reuniones para presionar a los señores Graña a no participar de ciertas obras, yo les puedo decir que me he reunido con otros periodistas [...] en la misma línea en la que me reuní con los señores Graña y nada tiene que ver con obras, sino únicamente para que respeten la objetividad del tratamiento al gobierno”, indicó.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción evaluó en la referida sesión el recurso que presentó la fiscal Geovanna Mori para dejar sin efecto la decisión del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, quien el último 7 de agosto declaró infundado su pedido de prisión preventiva contra Heredia Alarcón y los exministros implicados en este caso.

El referido magistrado resolvió que Nadine Heredia, Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga afronten esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia sujeto a reglas de conducta y que cada uno de ellos pague una caución de S/ 50.000.