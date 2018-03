Nancy Lange defiende a PPK y asegura que asistirá a citación de la Fiscalía (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Tras la complicada y bochornosa salida de Pedro Pablo Kuczynski como Presidente del Perú, su esposa, Nancy Lange ha pronunciado por medio de su cuenta de Twitter.

“Mi esposo siempre ha trabajado por los más necesitados de manera desinteresada, responsable y honesta. Lo conozco desde hace 35 años y me siento orgullosa de su trabajo y entrega por el desarrollo del Perú”, escribió la esposa del ex presidente.

“La semana pasada tuve que viajar a Estados Unidos por asuntos médicos familiares. Antes de partir, informé oportunamente a Fiscalía para reprogramar la cita a la que acudiré en calidad de testigo”, añadió para justificar su salida del país el 14 de marzo.

Algunos usuarios de la red social le brindaron palabras de ánimo y apoyo. “Nadie tiene por qué reclamarle nada a usted, los errores de PPK no tienen que ser cargados por usted”, “No se rebaje Sra Lange! Usted no le debe nada a nadie”, fueron algunas de las palabras hacia la ex Primera Dama.

Cabe destacar que Nancy Lange ha sido citada el Equipo Especial Anticorrupción del caso Lava Jato por las acusaciones en contra de su esposo.