Nelson Shack: investigación contra esposo de Yeni Vilcatoma tendría resultados en 45 días

Síguenos en Facebook

Nelson Shack, contralor general de la República, estimó que en aproximadamente 45 días se tendrían los resultados de la investigación que se le sigue a Manuel Elera, esposo de la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma, por presuntamente haber contratado de forma irregular con el Estado.

Según detalló, con el "nuevo modelo de aplicación del control posterior" que ha dispuesto la Contraloría General de la República, se realizará un proceso más rápido.

"Ya no se van a hacer grandes auditorias que demoran mucho tiempo, sino investigaciones mucho más rápidas que, preservando y respetando el debido proceso y el derecho de defensa, esperamos que en los próximos 45 días, en menos de dos meses, podamos tener los resultados de esta investigación", afirmó a la prensa.

Shack precisó que la contraloría verificará si hubo infracción a la ley por parte de Manuel Elera, "en la cual se establece una prohibición a una serie de altos funcionarios" de contratar con el Estado.

"Lo que ahora se tiene que investigar en este caso es si hubo una vulneración o no respecto del cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas, es decir, estamos hablando de proveedores del Estado", señaló.

El contralor explicó que, según la ley, los cónyuges de congresistas "no pueden ser contratados para ser proveedor del Estado en ninguna entidad de la República". No obstante, "eso no significa que no puedan trabajar" en dichas instituciones.

"Puede postular a un concurso público y entrar y ser nombrado y tiene el derecho a trabajar. O por ejemplo, puede ser no solamente trabajador en planta, también puede ser contratado por CAS", detalló.

Según indicó Nelson Shack, la prohibición que señala la norma inhabilita al cónyuge de algún congresista a ser proveedor del Estado, como en el caso de que "preste servicios de asesoría, de consultoría u otros".