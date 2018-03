Nicolás Maduro ironizó sobre la renuncia de PPK y la Cumbre de las Américas

Síguenos en Facebook y YouTube

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ironizó sobre la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la presidencia de la República y la Cumbre de las Américas, en un acto con su gabinete económico.

“Pensaba que (Kuczynski) me iba a recibir en la Cumbre. Resulta que no va a estar ahí, así que cuando yo llegue, ¿quién me va a recibir en Lima?”, dijo el mandatario llanero sobre PPK, quien lo había vetado para dicho evento de jefes de estado.

Maduro señaló que la dimisión de PPK se dio porque “le estalló en la cara la pudrición de la corrupción”.

"Es lamentable el escandaloso caso de corrupción, que no soportó, le quemó la cara, se le quemaron las manos, porque es un presidente empresario 'lobbista' con huellas de corrupción", agregó.

Altos dirigentes del gobierno venezolano celebraron el miércoles la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski con burlas, música y juegos pirotécnicos.

Cabe recordar que el pasado 13 de febrero, el gobierno de Kuczynski advirtió que Maduro no será "bienvenido" en la Cumbre de las Américas, que reunirá el 13 y 14 de abril a jefes de estado, entre ellos el de Estados Unidos, Donald Trump.