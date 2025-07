El voluminoso texto que la presidenta Dina Boluarte llevó al Congreso, cuya lectura se prolongó por más de cuatro horas, presentó una copiosa información de las acciones del Ejecutivo en los innumerables sectores del Gobierno central.

Dicho nivel de detalle no facilitó al gran público identificar claramente los ejes y aspectos centrales del último mensaje de Fiestas Patrias.

Correo recogió las lecturas y percepciones de los analistas políticos Juan Paredes Castro y José Carlos Requena, así como las del exministro de Economía David Tuesta Cárdenas.

Un aspecto central del mensaje presidencial se enfocó frontalmente en fustigar la violenta reacción de la izquierda radical tras la caída de Pedro Castillo.

Boluarte “pechó” a este sector radical y señaló que ella defendió la democracia y la libertad.

Al respecto, Paredes Castro precisó que tal defensa era una de las obligaciones de un presidente.

Entre tanto, a Requena le llamó la atención la ausencia de autocrítica de la mandataria. Tuesta destacó las cifras positivas en la economía pero anota que no necesariamente se deben a la labor del Ejecutivo.

JUAN PAREDES CASTRO / Analista político

“La presidenta olvidó que integró régimen de Pedro Castillo”

El periodista y analista político Juan Paredes Castro resaltó que la presidenta Dina Boluarte se haya presentado a sí misma, en su Mensaje a la Nación, como defensora y salvadora de la democracia y la libertad.

Precisó al respecto que tal defensa “es una obligación constitucional de todo aquel que asume la presidencia”. Añade que ella tenía que haber hecho un mea culpa por venir de un gobierno que estaba, precisamente, “encaminando la democracia hacia un estatus de violencia, con un gobierno de Pedro Castillo del cual ella formaba parte”.

“Cuando ella habla de cómo enfrentó las asonadas violentas que siguieron a la caída de Pedro Castillo tendría que reconocer que quien estuvo dando la cara fue su primer ministro Alberto Otárola”, recordó.

Paredes Castro anota también que el mensaje puso “un énfasis muy alto en la inversión pública en infraestructura”. Sin embargo, consideró que “por grande que sea la inversión del gobierno en infraestructura, no sabemos cuál es el grado exacto de esa inversión y de gestión concreta”. Respecto al recorte de la publicidad estatal en medios, opinó que “es una manera muy banal de juzgar a la prensa. Los medios no supeditan su labor periodística a tener o no publicidad del Estado”.

JOSÉ CARLOS REQUENA / Analista político

“Mensaje fue burocrático, intrascendente y sin mea culpa”

La ausencia total de autocrítica en el mensaje presidencial es uno de los aspectos que llamó la atención del analista político José Carlos Requena. “Ni en el texto ni en la alocución he visto alguna autocrítica; tampoco la esperaba. La presidenta no se caracteriza por eso, ¿no?”, comentó para Correo.

El balance global de Requena es el de “un mensaje que cae en la intrascendencia por traer este cúmulo de cifras y un pretendido balance, sin abordar alguna acción concreta”. “Entre lo positivo hay algunos proyectos que se han anunciado, que esperemos puedan concretarse -como la presidenta lo dijo- antes de fin de año”. Según el analista, no se advirtió un eje en el discurso “y, en consecuencia, termina siendo burocrático e intrascendente”.

El politólogo asegura que la presidenta Boluarte , al confrontar duramente a la izquierda radical, ha querido “renovar a su favor el respaldo de un sector político del que ella quisiera tener todo el apoyo. Me refiero a la derecha, me refiero al Congreso, a todos los que se oponían a las protestas”.

En cuanto a las cifras económicas, considera que “estas cifras positivas no siempre se corresponden con una acción del Ejecutivo sino más bien a la solidez de la economía peruana y a la acción de Banco Central como en el caso de la inflación y la solidez de la moneda”.

DAVID TUESTA CÁRDENAS / Economista

“No mencionó al aporte del Banco Central de Reserva”

Si bien el mensaje presidencial destacó la reactivación económica y ofreció cifras alentadoras sobre el PBI, la inflación y la recaudación tributaria, ignoró el aporte del Banco Central de Reserva, señala el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta Cárdenas.

“Otra razón por la cual la economía continúa creciendo con esta inercia se debe a las políticas y reformas de los 90 y 2000. Una de ellas fue la consolidación institucional de la política monetaria a través de un BCR independiente, que es el que ha logrado que nuestra moneda sea estable, que esté resaltando a nivel mundial. Eso genera unas señales importantes para el movimiento y la gestión económica en el mercado. Nada de eso ha sido mencionado por la presidenta”, lamentó Tuesta.

Para el economista, la gestión del BCR se ha visto complicada en gran medida por decisiones económicas inapropiadas (del Gobierno y el Congreso) que luego revierten negativamente en la política monetaria”.

En cuanto al “horizonte promisorio” para Petroperú, con la modernización de la refinería de Talara, Tuesta aseveró que los directivos de la petrolera están “engañando” a la presidenta. “Una mentira. La empresa está en condiciones muy vulnerables. De hecho, los ratios de solvencia están al límite y requieren ayuda de algún tipo del Gobierno”, subrayó.