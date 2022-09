La congresista Norma Yarrow, de la bancada Avanza País, aseguró que ha empezado la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta, luego del intento de retirar al coronel Harvey Colchado de la jefatura de la División de Búsqueda de Personas.

“Inicialmente, la moción de censura ha empezado a correr. Está recolectándose las firmas a raíz de la tremenda barbaridad con el coronel Colchado”, señaló este miércoles ante la prensa.

El coronel PNP Harvey Colchado, quien encabeza el equipo especial de policías que apoya a los fiscales anticorrupción liderados por Marita Barreto, recibió un memorándum que le informaba su salida del cargo de jefe de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Digimin.

Norma Yarrow dijo que Avanza País evalúa la censura de Willy Huerta. (Canal N)

Sin embargo, el Ministerio del Interior en cuestión de horas emitió un comunicado señalando que el ministro Willy Huerta no había dispuesto este cambio. Posteriormente, se retiró del cargo de director general de Inteligencia a Whitman Ríos, luego que se anunciara que se establecerían responsabilidades por estos hechos.

“El ministro Huerta no puede, en su calidad de ministro, culpar a otra persona a quien ha destituido y decir que no tenía conocimiento. Si no tiene conocimiento, no está preparado para el cargo”, evaluó Yarrow.

“Por lo menos, desde la bancada Avanza País estamos evaluando la censura de este ministro”, reiteró para luego manifestar que será la fiscalía la que investigue la denuncia de falsificación de firmas que denunció el jefe de Contrainteligencia cuyo nombre fue usado en el memorándum remitido a Harvey Colchado.