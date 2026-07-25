Las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular inscribieron este sábado la segunda lista de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2026-2027.

La fórmula es encabezada por la diputada Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular) y competirá en la elección prevista para este domingo 26 de julio.

La nómina fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso y está integrada por Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular) como candidata a la primera vicepresidencia, Diego Bazán Calderón (Renovación Popular) a la segunda vicepresidencia y Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular) a la tercera vicepresidencia.

Con esta inscripción quedaron oficialmente conformadas las dos listas que buscarán dirigir la Cámara de Diputados en la votación programada para las 17:00 horas del domingo 26 de julio.

Se presentó ante la Oficialía Mayor la segunda lista de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el período anual de sesiones 2026-2027.



La lista está integrada por la diputada Norma Yarrow Lumbreras, de Renovación Popular (presidenta); Karina Beteta… pic.twitter.com/uudfjEV4nY — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 25, 2026

La otra candidatura está encabezada por Óscar Reto Otero, de la bancada Partido del Buen Gobierno.

La Cámara de Diputados está integrada por 130 legisladores, distribuidos en seis bancadas: Fuerza Popular (41), Juntos por el Perú (32), Partido del Buen Gobierno (18), Renovación Popular (15), Partido Cívico Obras (14) y Ahora Nación (10). Estos parlamentarios serán los encargados de elegir a la nueva Mesa Directiva para el periodo anual de sesiones 2026-2027.