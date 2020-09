Política







Nuevo audio | Karem Roca: “Yo tengo otra cosa por lo que el país lo va a humillar a él porque va a quedar como mentiroso” “¿Tú crees que yo me voy a quedar tranquila? y con esto cerraría filas y ya no podría ser candidato ni para el futuro”, se le escucha decir a la ex secretaria personal de Martín Vizcarra.