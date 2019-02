Nuevos chats revelan cuestionamientos de Mercedes Aráoz a Martín Vizcarra

Síguenos en Facebook

La difusión de nuevos diálogos entre los legisladores de Peruanos por el Kambio (PPK) demostrarían la incomodidad al interior de la bancada oficialista con respecto a la asunción de Martín Vizcarra como jefe de Estado tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

El dominical Panorama, dio a conocer el chat 'Debate bancada' en el que la propia vicepresidente de la República, Mercedes Aráoz, habría reconocido que existió un pacto entre Vizcarra y Fuerza Popular del 4 de abril de 2018.

“Creo que las declaraciones recientes de Juan son válidas. Se le consultó a Torres y a los miembros de la bancada no? Sorprende, no te parece? Parece que el mentado pacto existe. Nosotros no votamos por FP, el pueblo no votó por FP, ni tampoco por la extraña alianza con FA. Parece que el ‘golpe institucional’ se dio al fin y al cabo. Qué dolor por nuestro país”, escribió la también congresista de PPK.