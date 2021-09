El Ministerio Público solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para José Nava Mendiola y Carlos Emilio Nava Guibert, investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos con el agravante de pertenencia a una organización criminal.

La fiscal Lily Romualdo Jaque sustentó su pedido en que existe peligro de fuga de los imputados debido a sus continuos viajes al exterior y porque se espera recibir información de la empresa Odebrecht y realizar otras diligencias que requieren asegurar su presencia.

En la audiencia, la representante del Ministerio Público señaló que hay sospechas reveladoras de la comisión del delito por el desbalance patrimonial de los imputados, socios de la empresa Transportes Don Reyna que tuvo contratos simulados con Odebrecht.

El pedido de impedimento de salida del país recae también contra Rodrigo Pérez Albela Hernández, extrabajador de la empresa Don Reyna, quien sin tener cargo directivo abrió una cuenta en la que depositó dinero a pedido de Nava Mendiola.

De acuerdo al testimonio que ofreció al fiscal José Domingo Pérez en 2019, José Nava reveló que su padre recibió sobornos del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. Dijo que incluso le llevó mochilas con dinero a Luis Nava.

“Barata me dijo que había arreglado el apoyo con mi padre y me pidió que lo llevara a la casa de mi padre. Jorge Barata estaba con un maletín en la mano, se reunió con mi padre y mi padre me pidió que me retire. Al terminar, dejé a Jorge Barata en su casa”, declaró.

“Regresé a la casa de mi padre y él me dijo que Jorge Barata llevó dinero en el maletín, pero no me dijo el monto y me dijo que Barata lo volvería a llamar”, agregó.

En tanto, Nava Guibert afirmó- en una declaración que ofreció el 25 de setiembre del 2019 ante los fiscales José Domingo Pérez y Meryl Huamán Altamirano- que Barata le hizo varias entregas de dinero al fallecido exmandatario Alan García.

Precisó que el empresario brasileño le entregó “entre cinco o seis loncheras de US$60.000” a García Pérez. Añadió que en una de estas reuniones, Barata le regaló a Alan García un reloj suizo Patek Phillippe.

Nava, quien fue ministro de la Producción durante el segundo gobierno aprista (2006-2011), contó que entre abril y mayo de 2006, Barata se reunió con García Pérez “entre cinco a seis veces en el local de campaña del Partido Aprista” de la avenida Paseo de la República, en el distrito de Miraflores.

