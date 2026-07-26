La Mesa Directiva de cada una de las cámaras del Congreso Bicameral, integrada por senadores y diputados, será elegida hoy en una ceremonia protocolar. Distintas fuerzas políticas pugnan por liderar uno o ambos espacios. El resultado puede suponer inconvenientes a la aún presidenta electa, Keiko Fujimori.

No obstante, en los gobiernos de los últimos cinco presidentes de la república elegidos por voto popular suman más las gestiones “oficialistas” que las de oposición en el primer año de mandato.

Pie derecho

En el 2001, Alejandro Toledo asumió la presidencia de la república tras postular con su partido Perú Posible. Ese mismo año, al inicio del periodo constitucional 2001 - 2006, el congresista Carlos Ferrero Costa, de las filas de su agrupación política, juró como presidente del Congreso.

Ese escenario se repetiría en los dos mandatos sucesivos. Cuando Alan García juró como jefe de Estado en el 2006, de la mano del Partido Aprista Peruano (APRA), una congresista de sus filas, Mercedes Cabanillas, asumió como titular del Parlamento.

En el 2011, Ollanta Humala tomaría las riendas del país con la coalición Gana Perú. Esta estuvo integrada por el Partido Nacionalista Peruano, que inició junto a su esposa Nadine Heredia, y el Partido Socialista (PS). Una vez más, un congresista del oficialismo encabezaría la Mesa Directiva del Congreso en el primer año de gobierno. Este sería el parlamentario de Gana Perú, hoy fallecido, Daniel Abugattás.

Más casos

Una situación distinta se viviría en los mandatos de Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018) y Pedro Castillo (2021-2022).

A diferencia de sus antecesores, el fundador del partido político Peruanos por el Kambio (PPK) enfrentó en su primer año de gestión a una Mesa Directiva del Congreso encabezado por la oposición.

En este caso, fue la congresista Luz Salgado, de Fuerza Popular, partido con el que Fujimori llegó a la segunda vuelta electoral, la que asumió la presidencia del Parlamento.

La gestión de PPK solo se prolongó por dos años debido a su renuncia.

En 2021, llegaría el turno de Pedro Castillo. El docente de Chota, Cajamarca, llegó a la presidencia tras postular con el partido Perú Libre en las Elecciones Generales 2021. La gestión del hoy recluido exmandatario, sentenciado por conspiración para la rebelión, también fue un caso distinto.

Si bien María del Carmen Alva (Acción Popular) fue elegida como presidenta del Congreso en dicho año, un congresista del oficialismo, Waldemar Cerrón, fue elegido como tercer vicepresidente de la Mesa Directiva. La fórmula fue presentada por una coalición de bancadas parlamentarias.

Este episodio que no se produjo en ninguno de los cuatro casos anteriores, donde el oficialismo lideró o no integró dicho espacio.