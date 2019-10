Olaechea sobre incidentes con Del Solar: El que manejaba la mesa era César Vásquez

Síguenos en Facebook

El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, aseguró que los incidentes registrados con el ex primer ministro Salvador del Solar, cuando acudió el lunes 30 de setiembre para sustentar la cuestión de confianza en el pleno, ocurrieron cuando César Vásquez (Alianza para el Progreso) ejercía la presidencia de manera temporal.

En entrevista al programa "Panorama", justificó el cierre del acceso al hemiciclo a Del Solar afirmando que se hizo "para mantener el buen orden de una votación", en este caso para la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC).

"Era un procedimiento de votación. Que pudo haber un error político o un error del momento, eso lo sabremos en el futuro. En el momento que se da la presencia del señor Salvador del Solar, yo estaba siendo interpelado en el manejo de la mesa (Directiva) (…) El que toma el manejo es César Vásquez, de APP", señaló.

"Todo el tema sucede alrededor de su presidencia. Cuando entra el señor Salvador del Solar yo estaba sentado en mi curul (…) El que manejaba la mesa era él, no yo. La decisión que al final del día se toma para mantener el hemiciclo cerrado era para mantener el buen orden de una votación", añadió.

Asimismo, Olaechea reiteró que sí está facultado para acudir al TC y presentar una demanda de competencias tras la disolución del Congreso, más allá del tiempo que se tome el Tribunal para tomar una decisión al respecto.

"No voy a dejar de actuar en lo que me compete a mí como presidente de una institución, no voy a parar de hacer lo que debo hacer. Que el Tribunal Constitucional tome sus tiempos, ese es otro problema", aseveró.

Como se recuerda, congresistas de tres bancadas intentaron impedir que Salvador del Solar, entonces jefe de la PCM, ingresara a plantear la cuestión de confianza al pleno, entre los que resaltaba la titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra.

La discusión y forcejeos culminaron cuando el presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, mandó a un funcionario para autorizar el ingreso del jefe de la PCM. Salvador del Solar ingresó, pero no acabaron los problemas, pues se impidió -por orden de Karina Beteta (Fuerza Popular, primera vicepresidencia)- el ingreso a su equipo de asesores (algo que se autoriza en una sesión plenaria normal).

Ante la negativa, los asesores de la PCM se instalaron en la Sala Belaunde, ubicada a espaldas del hemiciclo, pero también encontraron oposición. Tras varios minutos, se retiraron a la Sala de Embajadores, donde siguieron la exposición de Del Solar.