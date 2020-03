El electo congresista de APP, Omar Chehade, exhortó al presidente Martín Vizcarra y al jefe de Gabinete, Vicente Zeballos, la salida de cinco ministros de Estado tras destacar la necesidad de un cambio urgente.

“Exhortar, ayer (martes) lo dijo el vocero de Alianza para el Progreso, Fernando Meléndez, que el presidente de la República reflexione, que el ministro Zeballos reflexione y que haga un severo análisis de su Gabinete, es decir, que haga cambios”, subrayó.

Durante una entrevista con Canal N, Chehade indicó que los titulares de Producción, Rocío Barrios; de Transportes, Carlos Lozada; de Salud, Elizabeth Hinostroza; de Energía y Minas, Susana Vilca y del Interior, Carlos Morán, deben salir del Ejecutivo ante las denuncias en contra de algunos y la incompetencia de otros.

“Los cambios imprescindibles, no tengo la menor duda, la señora Barrios, el señor Lozada, me da la impresión que el sector Salud tampoco está funcionando bien, la señora Vilca de todas maneras y el ministro del Interior”, mencionó.

“Malestar en Mesa Directiva”

El representante de Alianza para el Progreso, refirió que existe un “malestar” por las denuncias contra los ministros en los miembros de las otras tres bancadas que presentaron la lista para la Mesa Directiva, como son Acción Popular, Somos Perú y Podemos Perú.

“Hay un malestar. No (ha sido un tema) como en agenda, pero sí en reuniones informales (se ha conversado) con varios de ellos, (de Acción Popular y Somos Perú) y no solo de ellos, sino también con otros de otras tiendas políticas que no van a estar en la Mesa (Directiva)”, sostuvo.

Apoyo

Luego, Omar Chehade manifestó que comunicaron al jefe de Estado que lo apoyarán en temas relacionados como la reforma política y la lucha contra la corrupción.

“Le hemos dicho al presidente de la República que lo vamos a apoyar en todo lo que sea la reforma política, en la lucha contra la corrupción, pero se tiene que predicar con el ejemplo. No se predica con el ejemplo con estos ministros”, expresó.