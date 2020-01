La Fiscalía ha ampliado la indagación contra César Acuña por la compra al contado de un inmueble en la zona más cara de Madrid, por 1.2 millones de euros. ¿Cuál es su reacción?

El señor Acuña es una persona que tiene empresas, es un empresario de éxito, tiene universidades que albergan más de 110 mil estudiantes en el país. Trabaja en el tema educativo más de 20 años y, si bien la propiedad que compró en España es bastante cara, es bastante onerosa, él tiene fácilmente cómo demostrar de dónde salió ese dinero. Es una persona que tiene fortuna. No entiendo cuál es lo raro, lo sorprendente del caso. Él tiene mucho más dinero de lo que pudo costar esa propiedad. Por lo tanto, no debe llamar la atención la compra de esa propiedad. No puede sorprender que haga compras de esa naturaleza. Entonces, ¿de qué lavado estamos hablando?.

Esta compra se hizo en 2015 y se mantuvo en reserva hasta que fue revelado por un periódico español. ¿No es llamativo esto en un líder político?

Más que un líder político, Acuña es un ser humano, un ciudadano, es un empresario que tiene fortuna. Él tiene la libertad de comprar la propiedad que le dé la gana, finalmente. Mientras no haya robado, mientras no se haya enriquecido ilegalmente, puede comprarse un castillo si quiere, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es la sospecha? Es un tipo con mucha fortuna.

¿No debería haber hecho público esta compra ante sus seguidores, partidarios, los ciudadanos que votaron por él?

Vea, él es líder de una organización política y lo que se trabaja en el partido son temas políticos. Y lo que él se pueda comprar es de su entera confidencialidad, de su entera incumbencia, no tiene por qué estar divulgando si se compró un carro o no. Él se ha ganado un nombre como empresario de manera legítima. Antes de ser político, es un empresario. Tendríamos que investigar también a Donald Trump por ser empresario y millonario; eso no lo descalifica. Él no ha hecho plata con la política, más bien ha invertido en política para hacer su partido. Mientras no robe, cosa que no hecho... su fortuna es anterior a los cargos que ha tenido.

¿Qué temas va a impulsar usted en el Congreso?

Nosotros estamos llevando la eliminación de la inmunidad parlamentaria, el retorno a la bicameralidad, debe retornar el Senado sin que origine gastos; los peruanos en el extranjero deben poder votar por sus propios representantes, y la eliminación del voto preferencial, es otra de las propuestas que llevamos.

Perfil de Omar Chehade

Excongresista de la bancada del partido nacionalista de Ollanta Humala. Exprocurador anticorrupción. Rompió sus vínculos políticos con Humala y Nadine Heredia cuando la pareja fue sindicada por presuntos delitos. N° 1 de la lista de APP.