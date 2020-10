Política







El caso de Vizcarra no guarda relación directa con las investigaciones del equipo especial Lava Jato, asegura Omar Tello La Fiscalía de la Nación había señalado el último viernes que el Equipo Especial Lava Jato no podía investigar al presidente Martín Vizcarra por el Caso Obrainsa, pues no es de su competencia