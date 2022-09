Desde que asumió la presidencia de la República, Pedro Castillo Terrones viene dando muestras de obstrucción a la justicia o, cuando menos, no ponerse a derecho cuando las autoridades del sistema de justicia lo han requerido.

Así, estos indicios -tomados en cuenta por el Ministerio Público para abrir investigaciones contra el jefe de Estado- no solo atañen al presidente sino también a su entorno más cercano: familiares y funcionarios de Palacio de Gobierno.

Correo contabilizó hasta 11 sucesos (ver infografía) que estarían relacionados a muestras de obstrucción a la justicia por parte del mandatario, entre remociones de funcionarios que le son incómodos a su gestión; solicitudes para apartar a fiscales o policías que lo investigan; y condicionamientos para responder por las investigaciones en su contra.

SOBRINO. El más reciente hecho que afirmaría la tesis de obstrucción de la justicia desde Palacio de Gobierno y su entorno más cercano es la revelación del centro Líber que informó que una persona identifcada como “Lay Vásquez Castillo”, quien en realidad sería el sobrino del mandatario Fray Vásquez Castillo- había viajado en el avión presidencial el pasado 23 de junio.

Ni el mencionado nombre ni el número de DNI al que se asocia aparece en los registros de Reniec.

Luego, este nombre es muy similar al de Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente, prófugo de la justicia e investigado por el delito de organización criminal.

Centro Líber publicó el registro de pasajeros que abordaron el avión C27J, con matrícula FAP 328, operado por la Fuerza Aérea del Perú.

No obstante, desde el Ejecutivo, han negado que se trate del sobrino del presidente y que solo es un “error material”.

Pero hay más. En agosto pasado, se recuerda la demora en el ingreso del fiscal Hans Aguirre, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, a Palacio de Gobierno por decisión del propio mandatario Pedro Castillo.

Así constó en un acta levantada por Aguirre, quien contaba con orden judicial para ingresar a Palacio a fin de buscar a Yenifer Paredes, cuñada del jefe de Estado, pero reportó que la diligencia se demoró hasta por una hora y quince minutos.

Esta retraso se habría dado porque Castillo dispuso que nadie entre a la residencia presidencial hasta que se hagan presentes sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas. Finalmente, cuando pudo ingresar, el fiscal Hans Aguirre no pudo hallar a Paredes, quien ya tenía una orden de prisión preventiva.

A propósito de Yenifer Paredes, se debe recordar que ella se entregó al Ministerio Público recién el 10 de agosto, un día después de que la Fiscalía la buscara en Palacio de Gobierno.

Luego, se reveló un informe del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder que mostraba imágenes del seguimiento policial realizado a Yenifer Paredes, quien ingresó a la sede del Poder Ejecutivo el 5 de agosto tras haber llegado a Lima desde Cajamarca.

En ese marco, la oficina de Análisis de la Información de la Casa Militar reportó, el 18 de ese mes, la pérdida de información de tres cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, del pasado 9 de agosto.

Ese mismo día, el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción en el Poder y de la Policía llegaron para cumplir el mandato judicial de detención preliminar por diez días contra Yenifer Paredes Navarro, cuñada del presidente e investigada por presunta organización criminal.

Se trataba de información que iba a servir a la Fiscalía para corroborar si Paredes fue encubierta en Palacio de Gobierno luego de que el Poder Judicial le dictara detención

REACCIONES. Más temprano, el presidente de la Comisión de Defensa, el congresista Diego Bazán, aseguró que su grupo de trabajo pedirá en los próximos días facultades para investigar el cuestionado caso del viaje presidencial en el que supuestamente viajó junto a otros miembros del Ejecutivo, el prófugo Fray Vásquez Castillo. Además, que esta se extenderá a otros vuelos que se hizo anteriormente.

Bazán afirmó que esa propuesta la evaluará su grupo de trabajo el lunes 3 de octubre, después de los comicios municipales y regionales.

El legislador fundamentó su pedido sobre la base de tres puntos: Porque se lastimó a las Fuerzas Armadas, porque se debe hallar a todos los responsables del caso y porque oficiales “merecen un espacio en la Comisión de Defensa para informar con respeto de cómo se ha estado manejando a un asunto tan delicado”.

En tanto, el parlamentario dijo que con las facultades de comisión investigadora se podrá traer “de ser necesario” de grado o fuerza a los que están involucrados en dicha situación para esclarecer todoslos hechos.

“Al solicitar estas facultades en esta comisión no solo vamos a ver los vuelos en el sector Defensa sino los que hubo en el sector interior porque muchas veces se ha utilizado el helicoptero de la PNP para ir directamente a la casa del señor Castillo”, añadió.

Ayer, dicho grupo de trabajo esperó la presencia del ministro de Defensa, Daniel Barragán, para responder sobre el presunto viaje del prófugo ‘sobrinísimo’ en el avión presidencial. Justificó su ausencia alegando que tenía coordinaciones pendientes con las Fuerzas Armadas para los comicios municipales y regionales de este domingo. Por ello, envió un oficio a la comisión de Bazán para que reprograme su citación.

No obstante, quienes sí asistieron fueron el jefe de la Casa Militar (José Mariscal) y el secretario general del Palacio de Gobierno (Julio Palomino Duarte). Las preguntas a ambos eran relacionados a si vieron a Vásquez trasladándose en el avión del Estado, pero las respuestas fueron negativas.

Mariscal sostuvo que de la lista original de pasajeros, cuatro personas no asistieron y que las personas que después fueron integradas al vuelo eran autorización del jefe de Estado.

Bazán insistió al jefe de la Casa Militar que diera “fe” de que no Vásquez no estuvo en el avión, pero la respuesta siempre fue la misma: “No lo vi”.

En declaraciones a la prensa, el legislador aseguró que las versiones de ambos “preocupan”.

“Otra cosa que me preocupaba es que cuando le pedí directamente al coronel que es jefe de la Casa Militar, que como el ha viajado, que nos indique que nos dé fe que el señor Fray Vásquez estuvo en el avión y no pudo dar fe de esto. Lo único que nos dijo es “yo no lo vi””, manifestó.

CITACIÓN. Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, anunció que citará a Yoni Vásquez Castillo, uno de los sobrinos del jefe de Estado que viajó en el avión presidencial el pasado 23 de junio.

“El ministro de Defensa señala que hubo un error al escribir “Yoni” y se colocó “Lay”. Suena absurdo por el nulo parecido de los nombres. Pero mejor será que el propio hermano del hoy prófugo Fray lo aclare. Será citado a la Comisión de Fiscalización”, tuiteó Ventura.