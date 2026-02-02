La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer el inicio de las jornadas de capacitación para los miembros de mesa, titulares y suplentes, designados para las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el 12 de abril.

El anuncio se produjo luego del sorteo efectuado el jueves 29 de enero, mediante el cual miles de ciudadanos conocieron si fueron elegidos para cumplir esta función clave durante el proceso electoral.

Dos jornadas presenciales antes de la votación

De acuerdo con la información difundida por la ONPE, se han programado dos jornadas presenciales masivas de capacitación para los miembros de mesa:

Primera jornada: domingo 29 de marzo

domingo Segunda jornada: domingo 5 de abril

Estas capacitaciones se realizarán en los locales de votación a nivel nacional, como parte de la preparación previa a la jornada electoral.

Capacitación virtual desde el 26 de febrero

Además de la instrucción presencial, la ONPE confirmó que los ciudadanos designados también podrán capacitarse de manera virtual a través de la plataforma ONPEduca, que estará habilitada desde el 26 de febrero.

Así lo explicó Pablo Hartill, subgerente de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE, en entrevista con Exitosa.

“A partir del 26 de febrero se abre la plataforma ONPEduca y pueden hacer la capacitación virtual o acercarse a una oficina distrital o descentralizada de la ONPE. También tenemos dos procesos masivos, el 29 de marzo y el 5 de abril”, precisó.

Cambios en la conformación de mesas

Para las Elecciones 2026, la ONPE implementó un cambio relevante en la conformación de las mesas de sufragio:cada mesa contará con tres miembros titulares y seis suplentes, duplicando el número de suplentes respecto a procesos anteriores.

La medida busca evitar retrasos en la instalación de mesas y garantizar el inicio oportuno de la votación.

Horario y responsabilidades el día de la elección

Aunque el proceso electoral inicia oficialmente a las 7:00 a.m., los miembros de mesa deberán presentarse en sus respectivos locales desde las 6:00 a.m., a fin de instalar las mesas y permitir que la votación se desarrolle con normalidad hasta las 5:00 p.m.

Multas y compensaciones

La ONPE recordó que quienes cumplan con su labor como miembros de mesa recibirán:

S/165 de compensación económica

Un día de descanso laboral no compensable, válido para los sectores público y privado

Sin embargo, el incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones.Si un miembro de mesa no firma la hoja de asistencia, se retira antes de concluir la jornada o no cumple su función, se le impondrá una multa de S/275 por cada proceso electoral, tanto en primera como en eventual segunda vuelta.

Consulta de designación

Los ciudadanos que aún no sepan si fueron designados como miembros de mesa pueden verificarlo ingresando a la web oficial de la ONPE y consultando con su número de DNI.