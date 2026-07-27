Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2026-2027, presentó las principales líneas de trabajo que impulsará durante su gestión. En su primer discurso al frente de la Mesa Directiva señaló que buscará priorizar la lucha contra la inseguridad, la corrupción y la revisión de normas que, según indicó, benefician a la delincuencia.

El legislador del Partido del Buen Gobierno brindó este mensaje luego de jurar al cargo tras imponerse con la lista opositora en la elección de la Mesa Directiva. Durante su intervención también hizo un llamado a promover consensos entre las distintas fuerzas políticas y atender las demandas más urgentes de la población.

Oscar de Jesús Reto Otero, presidente de la Cámara de Diputados: Fiscalización no es obstrucción, control no es parálisis. Necesitamos una democracia que se supere a sí misma e ingrese resueltamente en la era del diálogo



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Seguridad ciudadana será prioridad

Reto sostuvo que el Congreso debe orientar su trabajo a enfrentar los problemas que afectan directamente a los ciudadanos. En ese marco, mencionó que la inseguridad ciudadana, la educación, la salud, el empleo, el apoyo al agro, la atención a los adultos mayores, la lucha contra la anemia infantil y la erradicación de la violencia contra mujeres, niños y adolescentes serán parte de la agenda legislativa.

“Trabajaremos para derogar todas las leyes que favorezcan el crimen o cualquier tipo de fuero especial en desmedro de la democracia”, aseguró.

Austeridad y lucha contra la corrupción

El presidente de la Cámara de Diputados también afirmó que existe un reclamo ciudadano para administrar con mayor responsabilidad los recursos públicos. En ese sentido, anunció que impulsará una política de austeridad dentro del Congreso con el objetivo de fortalecer la imagen de la institución.

“Nuestro pueblo además nos reclama austeridad, nos pide que pongamos un alto al despilfarro y al dispendio obsesivo”, recordó.

El legislador añadió que ese esfuerzo deberá ir acompañado de acciones dirigidas a combatir la corrupción dentro del Estado. Según indicó, este problema afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones y requiere una respuesta desde el Parlamento.

Durante su mensaje, el titular de la Cámara de Diputados también se refirió al rol que ejercerá este órgano frente a los demás poderes del Estado. En esa línea, afirmó que la fiscalización debe realizarse sin obstaculizar el funcionamiento democrático y destacó la importancia de construir acuerdos políticos.

“El sentido político profundo de esta elección no es contra nadie. Al contrario, es a favor del equilibrio de poderes”, indicó.

Reto agregó que el país necesita una democracia basada en el diálogo y la búsqueda de consensos para responder a los desafíos nacionales. Asimismo, sostuvo que ese será el mandato que guiará el trabajo de la Cámara de Diputados durante el primer año del Congreso bicameral.