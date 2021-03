El congresista Otto Guibovich (Acción Popular) descartó este domingo las insinuaciones del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, respecto a que el presidente Francisco Sagasti debe ser removido y él reemplazarlo en el cargo.

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, Guibovich dijo estar enfocado en “la legislación, representación y fiscalización”, y confesó no haber tratado “tema semejante” al planteado por el postulante a la Presidencia.

“Soy congresista y mis objetivos están centrados en la legislación, representación y fundamentalmente en la fiscalización. No en temas como los sugeridos por el candidato presidencial. No he tratado con alguien tema semejante y menos en mi bancada de Acción Popular. Lo dejo en claro”, indicó.

En esa línea, aseguró que “la democracia hay que preservarla y defenderla”, y recordó que siempre rechazó las actitudes antidemocráticas y advirtió que se está buscando “expandir el psicosocial de un supuesto golpe de Estado”

Finalmente, remarcó que se encuentra abocado a la investigación del caso ‘Vacunagate’ desde la comisión investigadora que preside para “determinar qué políticas públicas deben mejorarse”.

“Los golpes de Estado fueron nefastos para el Perú, causaron grandes fisuras y retrasaron su desarrollo. Siempre rechacé los golpes militares. No existen golpes de Estado por votos, públicos”, escribió el legislador.

“La democracia hay que preservarla y defenderla, muy especialmente de aquellos que defienden sus intereses en nombre de la democracia”, añadió.

El viernes 5 de marzo, Willax TV informó que los resultados del ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm en Perú habría arrojado una eficacia del 33,3% en el caso de la cepa de Wuhan y de 11,5% para la cepa de Beijing.

La publicación de esta información generó la respuesta en cuestión de horas de parte de la UPCH, cuya jefa de los ensayos clínicos, Coralith García, indicó que se trataba de información preliminar que no había sido interpretada de manera adecuada.

Ante este escenario, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, planteó que Sagasti sea vacado por el Congreso de la República y se designe en su lugar al congresista Otto Guibovich (Acción Popular) hasta el 28 de julio.

