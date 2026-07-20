El Gobierno Regional de Lambayeque acelera los trabajos de preparación en Chiclayo ante la visita del papa León XIV, prevista para noviembre. El presidente de la República, José María Balcázar, informó durante una entrevista en Exitosa, que se asignó un presupuesto especial para la región con el objetivo de ejecutar mejoras antes de la llegada del pontífice.

Las intervenciones apuntan a la recuperación de calles y otros espacios de la ciudad que serán parte de la preparación para el recibimiento del líder de la Iglesia católica. Además, el mandatario aseguró que las obras culminarán antes de que el fenómeno El Niño alcance su mayor intensidad en la zona.

“Se está trabajando bastante en el GORE de Lambayeque para que no tengan ningún contratiempo y para que la presidenta, que va a recibir al papa en noviembre, esté con todas las calles bien arregladas”, declaró.

Balcázar también destacó la coordinación con la alcaldesa de Chiclayo para ejecutar las obras previstas en la ciudad.

“Le hemos dado un presupuesto especial a Lambayeque porque las calles están muy deterioradas, de tal manera que en eso estamos trabajando directamente con la alcaldesa de Chiclayo”, agregó.





Trabajos concluirán antes de la llegada de El Niño

El jefe de Estado, indicó que existe un cronograma para culminar las intervenciones antes de que el fenómeno El Niño genere mayores efectos en la región. Según explicó, la visita del papa León XIV está programada para la primera quincena de noviembre, mientras que el periodo de mayor impacto del evento climático se espera para finales de ese mes o diciembre.

“Las obras terminarán antes de El Niño, el papa llegará antes, en la primera quincena de noviembre, y el fenómeno a fines del mismo mes o diciembre”, afirmó Balcázar.

Asimismo, el jefe de Estado informó que ya culminaron los trabajos de refacción de la Catedral de Chiclayo, ubicada en la Plaza de Armas. La intervención contó con el apoyo económico del Gobierno Regional de Lambayeque, según indicó.

“Nosotros hemos colaborado con el dinero necesario y suficiente”, precisó el presidente al referirse al financiamiento destinado para la recuperación del templo.

La visita del papa León XIV se desarrollará en un contexto en el que Lambayeque también se prepara ante la posible llegada de condiciones asociadas al fenómeno El Niño. Las autoridades buscan completar las obras previstas para garantizar que Chiclayo cuente con las condiciones adecuadas durante la presencia del pontífice.