Los parlamentarios andinos electos, titulares y suplentes, para el periodo parlamentario 2026-2031, acudirán este lunes 27, a las 12:00 m., al Hemiciclo del Congreso de la República. Así lo dio a conocer, a través de un comunicado, la Oficialía Mayor del Parlamento Nacional.

Los cinco parlamentarios andinos electos, que recibieron sus credenciales el último jueves 25 de junio, jurarán mañana en la ceremonia en la que asumirán sus funciones.

Conformación de parlamentarios andinos:

Fuerza Popular

Titular: Luis Fernando Galarreta Valarde

Suplentes:

Rosario de las Nieves Guevara Badillo

Pedro Carlos Casanova Saavedra

Juntos por el Perú

Titular: Paul Percy Fernández Bravo

Suplentes:

Rosario del Carmen Mori Isuisa

Jorge Eusebio Manco Zaconetti

Partido del Buen Gobierno

Titular: Marcio Marino Bendezu Echevarría

Suplentes:

Pamela Erilka Osorio Espinoza

María Luisa Ñañez Millones

Renovación Popular

Titular: Maali Olga Betty Del Pomar Saettone

Suplentes:

Guillermo Humberto Valdivieso Méndez

Leoncio Carlos Merino Durán

Partido Cívico Obras

Titular: Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino

Suplentes:

Ernesto Raúl León Díaz

Constantino Loa Ortiz