Los parlamentarios andinos electos, titulares y suplentes, para el periodo parlamentario 2026-2031, acudirán este lunes 27, a las 12:00 m., al Hemiciclo del Congreso de la República. Así lo dio a conocer, a través de un comunicado, la Oficialía Mayor del Parlamento Nacional.
Los cinco parlamentarios andinos electos, que recibieron sus credenciales el último jueves 25 de junio, jurarán mañana en la ceremonia en la que asumirán sus funciones.
Conformación de parlamentarios andinos:
Fuerza Popular
Titular: Luis Fernando Galarreta Valarde
Suplentes:
Rosario de las Nieves Guevara Badillo
Pedro Carlos Casanova Saavedra
Juntos por el Perú
Titular: Paul Percy Fernández Bravo
Suplentes:
Rosario del Carmen Mori Isuisa
Jorge Eusebio Manco Zaconetti
Partido del Buen Gobierno
Titular: Marcio Marino Bendezu Echevarría
Suplentes:
Pamela Erilka Osorio Espinoza
María Luisa Ñañez Millones
Renovación Popular
Titular: Maali Olga Betty Del Pomar Saettone
Suplentes:
Guillermo Humberto Valdivieso Méndez
Leoncio Carlos Merino Durán
Partido Cívico Obras
Titular: Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino
Suplentes:
Ernesto Raúl León Díaz
Constantino Loa Ortiz