La suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, reapareció en la audiencia de tutela de derechos que formuló en la investigación que se le sigue por presuntamente liderar una organización crimina, y aseguró que no se corre del sistema de justicia.

“No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial. Solo exijo el respeto al debido proceso, a una investigación seria y respetuosa del derecho de defensa, sin sesgos políticos, ideológicos ni mediáticos (...) Nunca he vulnerado el debido proceso de un investigado”, dijo.

Patricia Benavides dijo que hay “ revanchismo político e ideológico” , pues aseguró que las investigaciones actuales son irregulares y no respetan la ley ni la constitución.

“Como narra Kafka, la ley debe ser accesible a todos y en todo momento porque, como nos recuerda el mismo autor, en un estado constitucional reina la paz y el orden cuando las leyes son cumplidas. Sin embargo, me enfrento a un proceso kafkiano donde no se ha respetado la Constitución ni la Ley 27399″, refirió.

La audiencia fue dirigida por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley. La defensa de la destituida fiscal de la Nación, Christian Salas, pidió que el Poder Judicial anule la investigación que realiza la fiscalía.

También solicitó que se anule el testimonio del agente especial ‘Roberto’, cuyas conversaciones con Jaime Villanueva sirvieron para sustentar el proceso por presunta organización criminal.