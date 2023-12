La congresista Patricia Chirinos explicó su reciente viaje a España, el cual llevó a cabo después de recibir información sobre una posible detención preliminar y el allanamiento de sus propiedades y despacho.

En una entrevista, la parlamentaria explicó que decidió realizar su reciente viaje a España debido a que sus dos hijos se encuentran en ese país. Aseguró que su intención es pasar las fiestas navideñas junto a ellos y que tiene planeado regresar pronto al Perú.

“El viaje yo lo tengo programado hace tiempo, se pueden fijar en mi récord migratorio, todos los años yo viajo en Navidad, en la misma fecha, a España porque mi hija vive en España hace algunos años. Mis dos hijos me están esperando aquí, yo no tengo nada de qué huir porque no tengo ningún impedimento de salida, por eso salí como cualquier peruano por el aeropuerto en un viaje programado y regresaré, como es normal, después de unas semanas, para seguir dando la batalla a la mafia caviar que quiere robar la justicia a los peruanos”, señaló a RPP.

Asimismo, cuando se le preguntó si contempla solicitar asilo político en España, la congresista de Avanza País descartó esta opción, revelando que ha recibido propuestas de respaldo por parte de otros países.

“No tengo nada que negociar con la Fiscalía porque no tengo ninguna denuncia, ni ningún proceso, yo he sido política y no tengo denuncias ni procesos, no hay nada”, añadió.