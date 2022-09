La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) se refirió al video difundido por su colega Hamlet Echevarría (Perú Democrático) donde hace proselitismo a favor de candidatos de su partido y dijo que no hay ningún problema en que se investigue.

En diálogo con Canal N, afirmó que no me encontraba en una actividad oficial de congresista, sino de su partido, y que se trató de una comida pro fondos para la campaña electoral.

“Yo en ningún momento por mi cargo he tratado de favorecer a la candidata. La presenté como mi amiga y futura alcaldesa de Ventanilla. Si me he equivocado, en todo caso, el congresista que presentó (el video), (Hamlet) Echevarría, debería ir al Jurado Electoral Especial del Callao”, expresó.

En ese sentido, refirió que si todo caso, si tiene alguna culpa, “que se investigue”. También aseveró que presentará los descargos y si se concluye que cometió una falta, lo asumirá.

“No trato de cegarme ni de que se olvide lo evidente. Me defenderé y listo. No trato de tapar el sol con un dedo. Que se investigue, no hay ningún problema, creo que todos nos podemos equivocar. No hay problema en reconocerlo”, subrayó.

Durante el debate de la moción de censura al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, que se realizó este jueves, el parlamentario mostró un video en el que se ve a Patricia Chirinos brindado un discurso a favor de la candidata a la Alcaldía de Ventanilla, Angélica Ríos, y del postulante al Gobierno Regional del Callao, Cluber Aliaga, durante un evento proselitista.

En el material audiovisual se escucha a la legisladora de Avanza País decir que Aliaga es “el mejor candidato que existe en este momento para el Gobierno Regional del Callao” y luego señala a una posible futura reelección de la candidata Ríos.

Tras terminar la proyección del video, el congresista Echevarría resaltó que las normas electorales prohíben a los funcionarios públicos realizar actos de proselitismo, pese a tener alguna preferencia política.

“Es inconcebible lo que acabamos de apreciar. Pese a que las normas electorales nos prohíben hacer proselitismo político, la colega lo hace sin ningún despojo. Nadie puede juzgar las preferencias políticas; sin embargo, hacedores de normas debemos ser los primeros en respetarlas, algo que, a todas luces, la colega no está cumpliendo”, refirió el congresista Echevarría luego de la proyección.

