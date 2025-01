La congresista Patricia Juárez abordó en el programa Cuentas Claras de Canal N temas polémicos sobre Alejandro Soto, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Sobre Soto, Juárez afirmó que la Comisión de Fiscalización del Congreso no tiene competencias para investigar a los legisladores, dejando esa tarea al Ministerio Público. “El Ministerio Público es el que tiene que investigar, la Comisión de Fiscalización del Congreso no puede investigar a los congresistas” , puntualizó.

En relación con Santiváñez, la legisladora de Fuerza Popular informó que aún no hay una postura definida sobre su continuidad frente al Ministerio del Interior, a pesar de las críticas por la inseguridad. “Aún no hemos tomado una decisión sobre el ministro Santiváñez. No hemos tenido reunión de bancada y seguramente en los próximos días nos reuniremos para tratar este tema”, señaló.

Juárez dejó claro que las decisiones sobre estos casos seguirán analizándose dentro de las instancias correspondientes.