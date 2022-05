La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión de Constitución, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional que permite el retorno de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales por un periodo sucesivo en el país. Pero, ¿cuáles son los argumentos?

“La presente ley de reforma constitucional tiene por objeto establecer la reelección de gobernadores y alcaldes, a fin de contribuir a la profesionalización de la carrera política, así como optimizar la experiencia adquirida por dichas autoridades”, se indica en el objetivo de la propuesta.

SUSTENTO.

Uno de los argumentos para el retorno de la reelección es que su prohibición ha implicado un efecto negativo en el desempeño de las autoridades locales y que ha afectado la etapa de planificación de proyectos en las distintas municipalidades y gobiernos regionales, lo que ha impedido una eficiente gestión en los gobiernos subnacionales.

“El caso de autoridades regionales y locales no reelectas por un periodo sucesivo, genera consecuencias negativas para su jurisdicción, pues impide que las gestiones públicas eficientes continúen otros cuatro años, resultando perjudicial cuando la gestión es asumida por una autoridad novata, quien no conoce cómo invertir, cómo gastar, no logra ejecutar su presupuesto anual de los primeros años, hasta que sobrepasa la curva del aprendizaje; no obstante, dicho periodo significa un retraso para mejorar o implementar servicios públicos de calidad que requieren la población de su comuna”, se alega.

Asimismo, el proyecto indica que la tasa de reelección de autoridades subnacionales ha sido baja, según datos recogidos entre el 2006 y 2014. “A ello se le debe agregar que son los electores quienes finalmente deciden si reeligen o no a sus autoridades, ello en base a la gestión de la autoridad regional, provincial o distrital”, se precisa.

“Tanto en los gobiernos regionales como en las municipalidades, las buenas gestiones, que desarrollan políticas para la localidad y utilizan eficientemente los recursos públicos, ven en los cuatro años de gestión un periodo limitado, el cual, incluso, puede afectar la planificación e inversión en la mejora de la localidad. Por ello, resulta importante permitir a la población calificar la gestión de sus autoridades locales, permitiendo que estas postulen a la reelección”, se acota en el proyecto de ley.

En parte del análisis costo-beneficio se indica que las autoridades podrán rendir cuentas al someterse al escrutinio electoral. “Así, los electores pueden premiar con su voto a las autoridades que se presentan a la reelección o elegir a otros. La democracia se fortalece con la experiencia de los reelectos. Al mismo tiempo, son los electores quienes deciden la alternancia y renovación. Así se combina experiencia y renovación”, se detalla.

