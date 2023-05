La congresista Patricia Juárez (FP) señaló que no existe sesgo en el proyecto de ley que propone que se pueda acusar constitucionalmente a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“No tiene nada de particular, no existe ningún tema de sesgo en contra de los funcionarios que en este momento están en el sistema electoral”, dijo Juárez en conferencia de prensa desde el Palacio Legislativo.

“Yo quiero dejar absolutamente claro que no existe nada de manera personal contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones o el jefe de la ONPE”, añadió.

La parlamentaria de Fuerza Popular explicó que existen 2 exhortaciones del Tribunal Constitucional (TC) que señalan que los funcionarios del sistema electoral deben ser considerados dentro del grupo de altos funcionarios del Estado que están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política.

Juárez se refiere a la sentencia publicada el 3 de marzo de este año, en la que se exhorta al Parlamento a reformar el artículo 99 de la Carta Magna para incorporar a los miembros de las referidas instituciones.

El TC también se refirió al tema en 2004, donde expresamente menciona una necesaria modificación constitucional.

“Es importante también mencionar que el sistema electoral es el único que no tiene ningún tipo de revisión. Ellos son única y definitiva instancia [...] Creo que todos debemos cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional, no hay ningún funcionario que esté exento de esta particularidad”, puntualizó.

DATO

La Comisión de Constitución y Reglamento verá hoy hasta seis proyectos de ley similares referidos al tema, uno de ellos de autoría de la legisladora. Las propuestas coinciden en incluir a los titulares del sistema electoral dentro de los alcances de la prerrogativa funcional de antejuicio y juicio político.

Algunos proyectos proponen también acusar a los miembros del JNE, ONPE y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) incluso hasta 5 años después de haber cesado en sus funciones.