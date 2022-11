José Palomino Manchego, abogado del presidente Pedro Castillo, se pronunció sobre la decisión que tomó este martes el Tribunal Constitucional (TC) al declarar fundado el recurso de hábeas corpus que interpuso su patrocinado contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que aprobó la denuncia por presunta traición a la patria.

El defensor del jefe de Estado no consideró esta resolución como “una victoria” por parte del Ejecutivo o de Castillo Terrones, pero señaló que “estaba cantado” que el TC iba a tomar esa decisión.

“Yo creo que hay que ver las cosas en su justo medio, no se trata de una victoria (…) Estaba cantado, más claro no canta el gallo. Todo problema político tiene una solución constitucional, por eso no hay que actuar con ligereza, para eso están los asesores”, expresó en entrevista con Canal N.

Seguidamente, Palomino Manchego indicó que hasta el momento no ha conversado con el mandatario sobre el tema, por lo que indicó que lo llamará este miércoles para explicarle la sentencia.

“No he podido conversar con él porque estuve temprano despachando unos escritos y en la tarde no he podido conversas. Posiblemente mañana lo llame y le tendré que dar una explicación desde el punto de vista de lo que significa esta sentencia que, para mí, [es] un manual jurisprudencial de derecho parlamentario”, indicó.

Decisión del TC

El pleno del Tribunal Constitucional declaró este martes como fundado el recurso de hábeas corpus que interpuso el presidente Pedro Castillo contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que aprobó la denuncia por presunta traición a la patria.

“Declarar la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de fecha 28 de febrero de 2022, en lo referido a la admisión de la denuncia en contra del favorecido, así como del Informe Final de la Denuncia Constitucional 219, por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria”, resolvió el TC.