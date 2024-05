Pedro Castillo volvió con sus alegatos en una nueva audiencia por el caso que se le sigue a raíz del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El exmandatario insistió en que no cometió ningún delito de rebelión y que solo leyó un discurso.

“Se me acusa de cometer un delito que no cometí. En qué parte del Código Penal o de la Constitución se menciona el golpe de Estado. No he cometido el delito de rebelión”, señaló Castillo en su intervención.

Agregó que solamente leyó una hoja y que eso no es un delito de rebelión.

“Simplemente leí un documento sin ninguna consecuencia. No ha habido argumento más que lo que dice un reportaje de televisión. ¿Desde cuándo leer un discurso se convierte en un delito de rebelión? ¿Desde cuándo un discurso tiene municiones?”, precisó.

Pedro Castillo solicitó que se anule la acusación por conspiración y rebelión en su contra. En tanto, el juez supremo de investigación, Juan Carlos Checkley anunció que este pedido se resolverá en la audiencia de próximo 21 de mayo a las 11:30 horas.

Sobre el caso

Este 9 de mayo se inició las audiencias de control de acusación contra el expresidente Pedro Castillo y otros procesados por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La Fiscalía solicita 34 años de prisión para el exmandatario por este intento golpista. Asimismo, pide 25 años de cárcel para su expremier Betssy Chávez, Willy Huerta (exministro del Interior) y Roberto Sánchez (extitular de Comercio Exterior y Turismo).

También para el general PNP Manuel Lozada Morales, el comandante PNP Jesús Venero Mellado y el teniente PNP Eder Infanzón Chávez, quienes, según la tesis fiscal, buscaron proteger al golpista antes de su arresto.