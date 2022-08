Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, se pronunció luego de haber decidido retomar la defensa del jefe de Estado y la primera dama, Lilia Paredes, solo unas horas después de haber renunciado a dicho cargo.

Espinoza Ramos señaló que, luego de la reunión que mantuvo con el máximo mandatario en Palacio de Gobierno durante la noche de este miércoles, las razones que lo habían motivado a renunciar desaparecieron.

“He conversado con mi cliente y las razones que me habían motivado a renunciar han desaparecido. Acá lo importante es establecer que yo no he renunciado porque he creído que el presidente Castillo sea culpable, no he renunciado porque he visto alguna prueba que sea definitiva en su contra y no lo he declarado por supuesto”, declaró para RPP.

Seguidamente, el defensor de Castillo Terrones negó que haya vuelto a asumir este cargo a raíz de que Yenifer Paredes se haya entregado a la Fiscalía luego de ser buscada en la víspera en Palacio de Gobierno y no ser hallada.

“(¿Ha vuelto a la defensa porque Yenifer Paredes se entregó al Ministerio Público?) No, eso sería especular, pero más allá de eso creo que es importante que en esta hora difícil estamos en la defensa jurídica en el caso más difícil que tiene el país y volvemos fortalecidos a retomar las acciones legales”, aclaró.

Previamente, en sus redes sociales, Benji Espinoza anunció que había reconsiderado su decisión y había optado por volver a representar legalmente al presidente de la República, Pedro Castillo, y a su esposa.

“Me reuní con el presidente y me pidió reconsiderar mi renuncia. Volvemos, más fortalecidos, a la defensa jurídica del presidente y la primera dama”, escribió en su cuenta de Twitter.