El congresista Carlos Anderson (no agrupado) anunció que está promoviendo una nueva moción de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, luego de las denuncias del exministro Mariano González contra el Gobierno.

A través de sus redes sociales, el parlamentario hizo un llamado a sus colegas que se han mostrado en contra de la destitución del jefe de Estado para que voten a favor de ello la próxima vez que se debata en el Pleno.

“El Congreso no es una persona. Somos 130 congresistas, cada cual con sus propios intereses. Comencemos a individualizar. Señora Flor Pablo, ¿votará por la vacancia? Señorita Sigrid Bazán, ¿votará por la vacancia? Señor Jerí, etc. Uno por uno. Por mí estoy promoviendo una moción de vacancia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, Anderson indicó que está promoviendo esta iniciativa junto a un grupo de legisladores, con el propósito de presentar una moción bien argumentada. Además, enfatizó en que no se trata de un tema de discriminación en contra del mandatario.

“No es una labor solitaria, estoy trabajando con un grupo de congresistas porque queremos que esta moción de vacancia no solamente sea impecable en su argumentación, sino también que el mensaje venga acompañado de mensajeros que tengan la credibilidad necesaria para que el país entienda que aquí no hay odio. No hay oposición ideológica, esto no es racismo, esto no es clasismo”, declaró en diálogo con Canal N.

Seguidamente, el economista aseguró que existe evidencia que muestra que el presidente de la República está involucrado en presuntos delito de corrupción y que estaría usando su poder para obstruir la justicia.

“Hay tanta evidencia de que el presidente, no solamente esta involucrado, sino además está haciendo uso y abuso de su poder para que la justicia no siga su curso. Eso es algo que sencillamente constituye evidencia clarísima de incapacidad moral para gobernar”, sostuvo.

