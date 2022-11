Congresista de diversas bancadas se pronunciaron respecto a la decisión que tomó este martes el Tribunal Constitucional (TC) al declarar como fundado el recurso de hábeas corpus que interpuso el presidente Pedro Castillo contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que aprobó la denuncia por presunta traición a la patria.

En ese sentido, el parlamentario Segundo Montalvo (Perú Libre) indicó que respetan la decisión de TC y no considera que esto sea un “triunfo” para el jefe de Estado ni una derrota para sus colegas que impulsaron la acusación.

“Ya tenemos la respuesta analizada por el Tribunal Constitucional y ha sido negativa. Nosotros respetamos y vamos a continuar hoy en la reunión (de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales) para ver qué se decide al respecto (…) No creo que sea un triunfo (de Pedro Castillo), sino que se ha llegado a la verdad”, declaró a la prensa.

El legislador Enrique Wong (Podemos Perú) indicó que la denuncia por traición a la patria fue “un error” desde su presentación, pues resaltó que la opinión de Castillo Terrones sobre consultar una posible salida al mar a Bolivia no llegó a convertirse en un hecho.

“Desde un comienzo se vio que era un error, se porfió en que constituía delito de traición a la patria. Los mismo del Tribunal Constitucional les habían preguntado a los autores que si una opinión era suficiente para declarar traición a la patria. Una opinión la puede dar cualquiera, no se realizó, no fue efectiva, no cedió ningún centímetro de mar ni de tierra. Es un error de la subcomisión”, sostuvo en entrevista con Canal N.

A su turno, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante (Renovación Popular), enfatizó en que la decisión de Tribunal Constitucional tiene que se respetada y cumplida así no le guste.

“Es una resolución que tenemos que cumplir así no nos guste. Somos respetuosos nosotros del estado de derecho y eso nos conmina a todas las autoridades de este país a respetar las decisiones del Tribunal Constitucional por más que no estemos de acuerdo”, señaló a los medios.

Por su lado, Wilson Soto (Acción Popular) tomó el mismo camino de Muñante y dijo respetar la decisión de organismo constitucional, pese a que no está de acuerdo con los argumentos que brindó.

“Al margen de los argumentos del Tribunal Constitucional sobre la DC 219, los cuales no compartimos por lo establecido en nuestro informe final que fue respaldado por juristas, políticos y congresistas, respetamos su decisión asumiendo que vivimos en un estado constitucional de derecho. Nosotros no actuaremos minando y petardeando la institucionalidad. Necesitamos fortalecer a las Instituciones como es el Congreso, el TC y todos los poderes del Estado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Al margen de los argumentos del @TC_Peru sobre la DC219, los cuales no compartimos por lo establecido en nuestro informe final que fue respaldado por juristas, políticos y congresistas, respetamos su decisión asumiendo que vivimos en un estado constitucional de derecho. 1/2 — Wilson Soto Palacios (@wilsonsotop) November 22, 2022