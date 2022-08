Congresistas de diversas bancadas parlamentarias rechazaron el ultimátum que dio el presidente de la República, Pedro Castillo, al Parlamento el último sábado en la clausura de la ceremonia por el 198 aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca.

“Estoy dispuesto a que de una vez por todas hagamos este esfuerzo pero tiendo la mano por última vez para que, de una vez por todas, estas fuerzas políticas hagamos un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia”, sostuvo aquella vez el jefe de Estado.

Frente a ello, la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular) señaló que el jefe de Estado no está en condiciones de darle un ultimátum al Poder Legislativo, pero aclaró que no le extraña que lo haya hecho.

“Escuché que había dado un ultimátum. ¿Está en condiciones de amenazar al Congreso y dar un ultimátum? Está muy nervioso (…) No entiendo qué ultimátum nos va a dar él, en esta coyuntura, a nosotros. Pero no me extraña porque nunca ha respetado el fuero parlamentario ni la institucionalidad”, declaró para la prensa.

La primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano (Fuerza Popular), señaló que la ciudadanía es la que le están dando un ultimátum, pues le están exigiendo que trabaje y que declare por los delitos que se le imputan en la Fiscalía.

“Todos sus discursos han sido contra el Parlamento y luego dice que va a estirar las manos, cómo estiras la mano a alguien que insultas, a alguien que amenazas. Al señor Castillo el ultimátum se lo está dando la población, le está diciendo que trabaje realmente y que declare sobre todos los delitos que se le imputan”, manifestó.

Por su parte, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró lo dicho por el máximo mandatario como “una amenaza” hacia el Congreso y dijo que como presidente no puede tener dichas actitudes.

“Esto es una amenaza de golpe por parte del presidente. No puede tomar ese tipo de actitudes, él es el presidente de todo un país, no de un pequeño grupo de peruanos. No puede estar haciendo amenazas”, expresó en diálogo con Canal N.

A su turno, el parlamentario Carlos Anderson (no agrupado) dijo que el presidente Pedro Castillo está buscando distraer la atención con sus dichos para que no se hablen más sobre los detalles que se revelan en relación a la investigaciones que se realizan en su contra.

“Lo que quiere es distraer la atención, quiere que hablemos más de esta bronca y no hablemos más de los nuevos detalles que se van revelando (…) quieren que la ciudadanía olvide este tema y lo deje de lado o simplemente continuar con la estrategia de victimizarse y por otro lado Sali con todas las fuerzas a atacar”, enfatizó en entrevista a Canal N.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo sostiene reunión