El extitular del Congreso Daniel Abugattás reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo, le ofreció ser jefe del gabinete ministerial y aceptó, pero luego de ello no volvió a comunicarse con él.

Abugattás señaló que el jefe de Estado lo invitó a tomar un café para hablar sobre las necesidades del país y en un momento le presentó la posibilidad de ser presidente del Consejo de Ministros.

“Pedro Castillo me invitó a tomar un café en una conversación aparentemente bastante interesante respecto a la voluntad de hacer las cosas para cambiar, para atender a la gente vulnerable, a los abandonados, a los necesitados”, declaró el exlegislador en diálogo con RPP.

“(¿Algo de lo que le dijo se hizo?) Absolutamente nada, es más me ofreció la Presidencia del Consejo de Ministros, pero no me dijo por qué yo (...) sí acepté el premierato cuando me lo ofreció, pero nunca más me llamó”, agregó.

Seguidamente, contó que, durante la campaña de la segunda vuelta electoral, Castillo Terrones lo buscó para que fuese su vocero, pero aclaró que se negó porque no estaba en óptimas condiciones de salud y tampoco veía un entorno serio.

“Me hicieron saber durante la segunda campaña que me estaba buscando. No tenía ningún interés en participar. No estaba en condiciones de salud para hacerlo, ni tampoco veía intenciones y un entorno serio para que valga la pena”, sostuvo.

Daniel Abugattás también se refirió al vínculo entre el presidente Pedro Castillo y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y la presunta injerencia que tendría este último en las decisiones del Gobierno.

“Es un prisionero, no solamente políticamente, sino ideológicamente. Creo que está mentalmente condicionado. Creo que a ese nivel ha llegado Pedro Castillo, a un nivel de inutilidad total. El hombre no puede respirar si no es bajo la sombra de Cerrón (…) Cuando ocurren este tipo de dependencias es porque hay algo muy fuerte detrás”, declaró el expresidente del Parlamento.

Declaraciones de Daniel Abugattás