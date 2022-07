El presidente de la República, Pedro Castillo, cuestionó al sector que se opone a su Gobierno desde el Congreso y aseveró que en su segundo año de gestión les dará la mano para que trabajen juntos.

Durante su mensaje de la nación en el hemiciclo del Palacio Legislativo, el jefe de Estado indicó que en este primer año a cargo del país recibió “una bofetada en la mejilla”, pero aclaró que en los próximo 12 meses no piensa poner la otra, sino que buscará consensos.

“Este primer año he recibido una bofetada en la mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano. Pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo a partir de los objetivos nacionales de desarrollo que espera nuestra patria”, manifestó.

Seguidamente, el máximo mandatario cuestionó la labor de la prensa, pues aseguró que se han dedicado a informar sobre las investigaciones por presunta corrupción que se realizan en su contra y no han dado cabida a la labor que ha realizado como presidente.

“Vengo a informales lo que hemos hecho y anunciarles lo que haremos. No importa que quienes deberían también informar hayan ocultado e ignoren nuestros logros y se dedique a difamar y a mentir, acusándonos sin ninguna prueba y exigiéndonos en una perversa inversión de los principios fundamentales del derecho que problemas nuestra y que debemos probar nuestra inocencia”, enfatizó.

Castillo Terrones acudió este jueves 28 de julio al Congreso de la República para brindar su mensaje a la nación, donde brinda un balance de su primer año en el Gobierno e informa sobre la agenda para sus próximo 365 días en el poder.

