El expresidente Pedro Castillo Terrones enfrenta desde el martes 4 de marzo el juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La audiencia, programada para las 9:00 a.m., inició varios minutos después por la ausencia de Castillo Terrones, este juicio incluirá a exministros y altos mandos de la Policía acusados de participar en el intento de autogolpe.

La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para el exmandatario por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, además de tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil solidaria de S/ 65,419,038.53.

¿Quiénes más están involucrados?

Además de Pedro Castillo, el proceso incluye a varios exfuncionarios de alto nivel:

Betssy Chávez (expresidenta del Consejo de Ministros): 25 años de cárcel, inhabilitación de dos años y medio, y una reparación civil de S/ 64,419,038.53.

(expresidenta del Consejo de Ministros): 25 años de cárcel, inhabilitación de dos años y medio, y una reparación civil de S/ 64,419,038.53. Willy Huerta (exministro del Interior): 25 años de prisión.

(exministro del Interior): 25 años de prisión. Aníbal Torres (exjefe del Gabinete de Asesores de la PCM): 15 años de cárcel e inhabilitación por dos años y medio.

(exjefe del Gabinete de Asesores de la PCM): 15 años de cárcel e inhabilitación por dos años y medio. Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón (altos mandos de la Policía): 25 años de prisión.

Inicialmente, el exministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez también estaba incluido en el proceso, pero recientemente la Corte Suprema decidió excluirlo del caso.

Pruebas y testigos clave en el juicio

El Ministerio Público ha reunido diversas pruebas documentales y periciales para sustentar la acusación, entre ellas:

65 pruebas documentales , incluidos videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno del 7 de diciembre de 2022.

, incluidos videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno del 7 de diciembre de 2022. Cuatro pericias forenses y grafotécnicas , que analizan documentos clave.

, que analizan documentos clave. Un archivo encontrado en la computadora de la Oficina de Apoyo al Cónyuge de Palacio , modificado en la mañana del golpe de Estado.

, modificado en la mañana del golpe de Estado. Pruebas de la movilización de simpatizantes de Castillo, quienes intentaron tomar instalaciones policiales y se congregaron en el centro de Lima para exigir el cierre del Congreso.

Además, 69 testigos han sido citados, entre ellos:

Emilio Bobbio (exministro de Defensa)

(exministro de Defensa) Heidy Juárez (exministra de la Mujer)

(exministra de la Mujer) Alejandro Salas (exministro de Trabajo)

(exministro de Trabajo) Cinthya Malpartida (reportera de TV Perú)

(reportera de TV Perú) Eduardo Guerrero (exsecretario de comunicaciones de Palacio)

La carta de Pedro Castillo

En la misiva señala que el juicio es una “farsa”, reiteró que su detención y destitución por parte del Congreso -el mismo 7 de diciembre tras leer el discurso donde dio el autogolpe- fue en si mismo un golpe de Estado.

“Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este ‘juicio’ por esta Sala Penal Especial”, agregó Castillo al indicar que está “secuestrado” en el penal de Barbadillo.

Comparto mi MANIFIESTO: Rechazo esta farsa de juicio oral. (1/2) pic.twitter.com/xWdwQnFt6Q — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) March 4, 2025