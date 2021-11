El presidente de la República, Pedro Castillo, invocó a los legisladores que respaldan la vacancia en su contra a que caminen con él por el país y que hagan su planteamiento ante la población. Durante su discurso desde Huancavelica, rechazó que se hagan este tipo de mociones frente a un gobierno elegido democráticamente.

“Compatriotas, yo no necesito que me pongan una agenda. Piden una vacancia a una persona que ha sido elegida por el pueblo, cuando nos estamos fajando para darle gas a todos los peruanos. Por estos niños, no voy a desmayar, vengo a ratificar mi compromiso para trabajar por el país”, dijo.

“Yo quisiera invocar a los congresistas que caminen conmigo y que pidan la vacancia ante el pueblo, en estos espacios, y no dentro de cuatro paredes. Compañeros, he pasado por cosas mucho más cruentas”, afirmó.

MIRA AQUÍ: Ministro Hernando Cevallos descarta tercera ola pese a repunte de contagios

Anunció que mejorará la comunicación de las acciones de su Gobierno y pidió al Congreso que también rinda cuentas sobre las normas que han promulgado en estos primeros 100 días de trabajo.

“He guardado silencio, he sido respetuoso, ahora estoy en la obligación de decir e informar, hemos pasado más de 100 días de Gobierno, y nos han pedido un informe. Hemos sido elegidos en la misma oportunidad, ustedes fueron a elegir congresistas y gobierno central. Es momento de que el Congreso le rinda cuentas al Perú. Que no me obstruyan el camino, llamemos a las empresas a que inviertan en el país, pero sin abusar de las comunidades”, agregó.

Hasta el momento, tres bancadas de oposición informaran que respaldarán la moción de vacancia presidencial que anunció la vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos. Los grupos políticos que se sumaron son Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Presidente Pedro Castillo promulgó ley que amplía bachillerato automático hasta 2023