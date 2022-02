El congresista José Cueto Aservi (Renovación Popular) adelantó que su bancada no dará el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Héctor Valer, que juró al cargo el último martes en Palacio de Gobierno.

En entrevista con Canal N, consideró que “fue gran un error” llevar al partido a Valer Pinto en las pasadas elecciones generales y dijo duda que el nuevo primer ministro pretenda dialogar con su grupo parlamentario.

“Lo dudo (que solicite conversar con Renovación Popular) porque nosotros ya hemos sentado posición y no le vamos a dar el voto de confianza”, aseveró Cueto, quien cuestionó al presidente Pedro Castillo por colocar a gente en cargos públicos sin ningún tipo de experiencia.

“Hemos manifestado formalmente que nosotros no le vamos a dar el voto de confianza no porque no querramos escuchar. Cuando llegue -si llega- a explicar, lo escucharemos. Desde ya el señor Castillo sigue con la misma narrativa, poniendo gente que está cuestionada”, subrayó.

“Hay otros que están siendo cuestionados, es inconcebible -estoy seguro que lo hacen a propósito- que pongan gente que está siendo tan cuestionada sin saber lo que piensan de la cartera a las cuales van. Hay ministros que no tienen ninguna experiencia en el sector”, añadió.

Finalmente, el parlamentario se preguntó por qué Castillo Terrones “se sigue disparando a los pies” al colocar poniendo a gente que no es la idónea para dirigir diferentes carteras, entre ellas la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“¿Por qué tiene que estar en esa actitud el presidente? Desconocimiento, ignorancia o de repente para buscar confrontación, como lo ha hecho desde el primer día de su gobierno”, sentenció.

