La empresaria Karelim López reveló que los sobrinos prófugos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, despachaban desde una oficina del Ministerio de Educación (Minedu) en San Borja, pues no querían ir a Palacio de Gobierno para no ser vistos por periodistas.

Durante su participación en la Comisión de Fiscalización este miércoles 27 de abril, la lobbista contó que el dueño de la casa del pasaje de Sarratea, en Breña, Alejandro Sánchez, tenía una buena relación con los sobrinos del mandatario, quienes son investigados por el caso Puente Tarata III.

“Esa casa (de Sarratea) quien se la dio fue Alejandro Sánchez y desde un principio él tenía mucha relación con los sobrinos, incluso les había dado llave para que ahí pernocten en el tiempo de campaña y todo. Ahí se creó como una oficina paralela. Ellos no querían ir a Palacio de Gobierno, ellos querían despachar desde San Borja porque allá hay unas oficinas del Ministerio de Educación”, manifestó frente al grupo de trabajo parlamentario.

“No querían en Palacio porque iban a haber cámaras, periodistas y gente de la que ellos siempre se han corrido”, agregó.

En ese sentido, López Arredondo dijo que la agenda de los empresarios con los que se reunía el jefe de Estado de manera extraoficial en la vivienda de Breña, la manejaban Vásquez Castillo, Castillo Gómez y el dueño del recinto.

Sobre Pedro Castillo

Previamente, Karelim López ratificó las declaraciones que brindó previamente a la Fiscalía como colaboradora eficaz en el caso Puente Tarata III, en las que señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, es el cabecilla de una organización criminal que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) con su exministro (Juan Silva) de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no han sido como el presidente dice que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, declaró ante el grupo de trabajo parlamentario.

Karelim López sobre los sobrinos de Pedro Castillo