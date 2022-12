Latina rechazó las afirmaciones hechas por el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) José Fernández Latorre sobre el presunto pago que habría hecho el sobrino político del presidente Pedro Castillo, Rudbel Oblitas Paredes, a periodistas de ese medio para evitar que se emitiera un reportaje.

A través de un comunicado, la casa televisora aseveró que dichas declaraciones tienen carácter tendencioso y han sido dichas sin presentar ninguna prueba que las respalde.

“Latina Televisión rechaza categóricamente las declaraciones emitidas esta mañana por el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández La Torre sobre un supuesto pago hecho por el sobrino del presidente Pedro Castillo, Rudbel Oblitas Paredes a periodistas de Latina para no emitir un reportaje de investigación. Dichas afirmaciones, además de tendenciosas, se han efectuado sin mostrar prueba alguna”, se lee en el pronunciamiento.

Seguidamente, agregó que tienen cero tolerancia con la corrupción, por lo que aseguró que nunca dejaron de emitir un reportaje en contra del mandatario o sus allegados.

“Desde Latina quedamos a disposición de las autoridades correspondientes para contribuir con la información que requieran en el marco de sus investigaciones. Asimismo, nos reservamos el derecho de tomar las acciones legales correspondientes ante cualquier acto difamatorio”, manifestó el medio.

Este miércoles, el exdirector de la DINI, señaló que Rudbel Oblitas llegó a su oficina junto al exministro de Defensa Walter Ayala y el exasesor presidencial Henry Shimabukuro pidiendo la “cabeza” del general Gustavo Bobbio, quien actualmente es el titular del Ministerio de Defensa.

“Mañana mismo ese general ya no está trabajando acá, me dice. Lo miré y le dije ‘quiero dejar que termines de hablar y te voy a responder’. Y continúa diciéndome: Asimismo, necesito 100 mil soles ahorita para evitar que se propague un reportaje que dañaba al presidente. Él habló de un reportaje de Latina, no me dijo qué programa, y que a dos periodistas tenía que pagarle”, puntualizó José Fernández en diálogo con Exitosa.

