El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se pronunció sobre la acción de amparo que presentó el abogado Ananías Narro contra el Congreso de la República, en defensa del presidente Pedro Castillo.

El miembro del gabinete ministerial señaló que no tenía conocimiento de que se iba a interponer este recurso, pero aseveró que el jefe de Estado tiene el derecho de decidir qué estrategias utiliza frente a las investigaciones y denuncias en su contra.

“No tenía conocimiento, pero no me sorprende porque el presidente de la República debe decidir a qué abogado contrata y qué estrategia de defensa trata para efectos de cautelar sus derechos fundamentales y sus prerrogativas que tiene constitucionales frente a cualquier investigación o proceso”, indicó en diálogo con Canal N.

En ese sentido, Chero Medina aclaró que no conoce Narro y tampoco al contenido de la acción de amparo que se presentó. No obstante, dijo que Castillo Terrones lo comentará con él y otros ministros de Estado

“Seguro si nos reunimos me comentará o nos comentará porque a veces conversamos algunos temas que están vinculados a su defensa, pero siempre delimitando que la defensa del presidente la define él, la define con sus abogados. Al colega que ha planteado esta acción no lo conozco. No tengo conocimiento del alcance ni el contenido (de la acción de amparo)”, sostuvo.

Acción de amparo

En la acción de amparo se detalla que el presidente plantea esta medida con el objetivo de anular todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización en relación a la supuesta pertenencia del mandatario a una organización criminal, y anular la tercera moción de vacancia presidencial que ha sido anunciada por la oposición.

También se plantea anular la acusación constitucional contra el jefe de Estado por presunta traición a la patria, que se encuentra en trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

