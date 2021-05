Solo algunas horas después de que Keiko Fujimori anunciara que esperaría a su rival en las elecciones Pedro Castillo, este sábado a las tres de la tarde, para debatir en los exteriores del penal Santa Mónica, el aspirante del lápiz se corrió.

Al llegar a Lima, anoche, fue inmediatamente consultado por el emplazamiento de la candidata de Fuerza Popular, pero su respuesta fue categórica.

“Vamos a aceptar los debates tal como se han conversado con el JNE. (¿El debate de este sábado, no?) No, así de sencillo. Ya tenemos toda una agenda nosotros con el pueblo peruano, con las plazas, con las organizaciones y en este momento tengo una reunión con uno de los partidos políticos”, manifestó.

EN VANO

Horas antes, Keiko había señalado que lo esperaba en el lugar en el que el mismo Castillo la retó.

“Usted (Pedro Castillo) ha dicho que yo le ponga fecha y hora del debate. El día sábado a las 3 de la tarde lo espero en la puerta del penal anexo de Chorrillos de Santa Mónica para poder debatir (...) espero que no se chupe, no arrugues Pedro, no te arrugues”, sostuvo la candidata de Fuerza Popular desde Villa María del Triunfo.

También le pidió al candidato de Perú Libre que no tenga una actitud machista y tenga respeto por las mujeres. “Usted no puede pretender que yo haga lo que a usted le dé la reverenda gana”, dijo Keiko.

De otro lado, Castillo dijo a Latina que no presentará a su equipo técnico pues “los equipos técnicos son parte del pasado, parte de la repartija. Creemos importante que, cuando se ha analizado a los gobiernos, los equipos técnicos anunciados con anticipación en un escenario político-electoral siempre los último integrantes del equipo técnico han resultado siendo ministros y los ministros cuestionados, denunciados y hasta en la cárcel, ¿no?”, sostuvo.