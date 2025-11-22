Los jueces José Neyra, Norma Carbajal e Iván Guerrero, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, escucharon ayer la autodefensa del expresidente Pedro Castillo.

A lo largo de lo que constituyo su alegato final, intentó minimizar lo ocurrido el 7 de diciembre del 2022, librar de responsabilidades a Aníbal Torres y Betssy Chávez, y optar por la victimización.

EN AUDIENCIA. “Hoy comparezco ante ustedes como un presidente de la república secuestrado con un proceso injusto y diseñado para destruirme”, sostuvo el exmandatario.

Castillo calificó el mensaje golpista que brindó, en 2022, como un intento por “trasladar hacia el pueblo, a través de un discurso político”, un “clamor popular”.

Sin embargo, evitó ahondar en el mensaje presidencial que emitió, aquel en el que anunció la disolución temporal del Congreso y la convocatoria a elecciones para su nueva conformación, el mismo que debía elaborar otra Constitución “en nueve meses”.

Tampoco se refirió a la declaratoria de “reorganización del sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional”.

​En otro momento, señaló que Torres y Chávez, asesor presidencial y expremier, respectivamente, “no sabían” el contenido del mensaje.

“¿Qué hacen estos señores acá que nada tuvieron que ver con esta responsabilidad que es netamente mía?”, cuestionó. La realidad sería otra, según la tesis de la Fiscalía.

GANA QUERELLA. En otro momento de su poco creíble narrativa, Castillo señaló que en 2021, la entonces titular del Congreso, María del Carmen Alva, le pidió “dos ministerios”.

La solicitud se habría hecho cuando ambos viajaron en un helicóptero a una actividad institucional en Contumazá, Cajamarca.

“Ella se sienta a mi lado, se toma un selfie, no le interesaba visitar la ciudad (…). Al volver, se sienta a mi lado, me codea y me dice ‘necesito dos ministerios para que te quedes hasta el 2026’”, aseguró.

Más tarde, Alva pasó a responderle con contundencia. En diálogo con Correo negó los hechos y sostuvo que es una “maniobra desesperada” del exjefe de Estado.

“Está dando manotazos de ahogado antes de ser condenado. Lo que él ha dicho es absolutamente falso. Jamás existió tal conversación”, indicó.

La legisladora no agrupada subrayó que ha “iniciado las acciones legales correspondientes”.

“Envié una carta notarial exigiendo una rectificación inmediata y presentaré una querella por difamación. El Perú conoce quien intentó perpetrar un quiebre democrático”, puntualizó.