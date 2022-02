El jefe de Estado, Pedro Castillo, aseguró en la noche de este lunes que pedirá la condena de cadena perpetua para él mismo si se demuestra que ha cometido algún acto de corrupción durante su gobierno. Asimismo, reiteró que existe un sector que busca “quebrar” la democracia.

“Por eso debemos nosotros asumir con responsabilidad, si alguna vez este pueblo y me someto al pueblo peruano, si me demuestran que le he robado un centavo a este país, pido cadena perpetua empezando por mí mismo porque primero debemos asumir la responsabilidad”, expresó durante una actividad en El Agustino.

Según Castillo Terrones, existen “ciertos grupos” que pretenden equiparar a su gestión con otras pasadas y cuyos mandatarios actualmente están siendo investigados por el Ministerio Público.

“Acá rechazo rotundamente que ciertos grupos que dicen defender la democracia y en la práctica la quiebran nos quieren hacer ver como un gobierno más del montón y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en esta historia”, sostuvo.

“Hay un grupo de personas que dicen defender la democracia y son los primeros en quebrarla. Ellos tienen su propia agenda y nosotros la nuestra que nos ha encargado el país, más que todo de los más necesitados”, añadió el mandatario.

En relación a la solicitud enviada por el primer ministro, Aníbal Torres, a María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, para definir la fecha donde se pedirá el voto de confianza, el jefe de Gobierno adelantó que espera que en “estos días” se realice la sesión plenaria.

“Nuestro primer ministro está buscando el espacio para que en estos días, en todo caso con coordinaciones previas, asistan al Congreso de la República para ver si el Congreso le da o no la confianza al nuevo Gabinete”, mencionó.