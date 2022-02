El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial dictar comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para el expresidente Ollanta Humala en el marco del caso Club de la Construcción.

Para Ollanta Humala

MIRA ESTO: Juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el Caso Odebrecht se iniciará el 21 de febrero

Según una disposición, emitida el pasado 7 de febrero y a la que tuvo acceso Correo, Juárez incluyó a Humala en la investigación preparatoria por este caso y le imputa los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir.

El representante del Ministerio Público solicitó, además, el levantamiento del secreto bancario del investigado respecto al periodo de julio del 2011 a diciembre del 2014.

En los próximos días, el Poder Judicial deberá programar audiencia virtual para evaluar la solicitud del fiscal del Equipo Lava Jato.

Equipo Lava Jato amplía investigación a Humala por "Club de la Construcción"

Como se sabe, el caso Club de la Construcción es una presunta organización criminal que habría sido constituida por empresas nacionales e internacionales, tales como Graña y Montero, Obrainsa, Málaga, Cosapi, ICCGSA, Johe S.A., Grupo Plaza, Constructora San Martín, OAS, Andrade y Gutiérrez, Mota Engil, Queiroz Galvao y H&H Casa. Dicha agrupación ilícita habría estado dedicada en pagar coimas (entre el 1% y 3 % del valor de la obra) a funcionarios durante el gobierno de Humala a cambio de obtener la buena pro de megaproyectos.

El fiscal Germán Juárez adjunta, en su disposición, el testimonio de 11 testigos, entre personas naturales, colaboradores eficaces y testigos protegidos que, a su juicio, sustentan la ampliación de la formalización de la investigación preparatoria.

Entre ellos, de lo dicho por el colaborador No 09-2018, quien detalla sobre la presunta entrega de dinero, proveniente de los integrantes del “Club”, por parte del exasesor del Viceministerio de Transportes, Carlos García Alcázar, a Carlos Paredes Rodríguez, entonces titular del MTC.

Según Juárez, Humala formaría parte de esta presunta organización ilícita al beneficiarse económicamente por recibir parte de las coimas pagadas.

Fiscal Germán Juárez, integrante del Equipo Especial Lava Jato

Otro colaborador eficaz, No 03-2019, indicó que Ollanta Humala presionaba “de manera inusual y constante al ministro (Carlos Paredes) para que se convocaran las licitaciones y que no hubiera atrasos en los procesos de licitación, para eso, todas las semanas Ollanta Humala convocaba al referido ministro Carlos Paredes a sus oficinas de Palacio, para exigirle que no bajara el ritmo de convocatorias y adjudicaciones”.

En este caso, también es investigada la exprimera dama Nadine Heredia, a quien se le imputa también haberse beneficiado económicamente de las presuntas coimas. Un colaborador eficaz 4-2019 reveló al fiscal Germán Juárez que la exprimera dama recibía maletines con dinero en efectivo de las presuntas coimas que pagaban empresas corruptas a cambio de la adjudicación de obras.

TE PUEDE INTERESAR: Antauro inició trámites para salir vía beneficios

Según dicho testimonio, el club habría abonado entre US$16 millones y US$18 millones en sobornos que eran entregados a José Paredes Rodríguez, hermano del exministro de Transportes Carlos Paredes, y este a su vez lo hacía llegar a la expareja presidencial en Palacio de Gobierno.

En investigación

Según la fiscalía del Equipo Lava Jato