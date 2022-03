El presidente Pedro Castillo sostuvo hoy que el Gobierno que dirige no puede distraerse en agendas ajenas al país cuando está dando los mayores esfuerzos por sectores como la educación y que siempre acudirá donde lo citen, en alusión a la sesión del debate de vacancia presidencial programado para el lunes 28 de marzo.

“Cuando nosotros estamos dando el mayor de nuestros esfuerzos no podemos distraernos en agendas ajenas al país, mientras estamos destinando el esfuerzo y el presupuesto para la educación, otros responden con otros términos en la calle”, señaló Castillo durante su discurso en la ceremonia de inicio de clases del Año Escolar 2022 en la IEI 527 Niño Jesús de Praga, en el distrito de Pachacámac.

MIRA ESTO: Pedro Castillo afirma que Minedu ya tiene listo proyecto que plantea ingreso libre a universidades públicas

“No podemos perder el tiempo en algunas confrontaciones, nosotros hemos venido a cerrar las brechas en educación, esta infraestructura que es una deuda inmensa”, enfatizó.

Minutos después, luego de inspeccionar el inicio de clases en la IEI 197 Niño Jesús de Praga, en el distrito de Lurigancho Chosica, se dirigió a la población desde su vehículo para cuestionar la marcha del fin de semana, donde se pedía su renuncia.

“Queridos vecinos en este Perú hay mucho por hacer, y los que tenemos buena voluntad, los que venimos de abajo, los que hemos comido polvo, los que hemos sufrido hambre, sed, sabemos cómo está el país, pero hay cierto sector, un minúsculo sector, que ese dinero que debe servir para darle a los niños, [lo utilizan] para hacer gritar al mismo ciudadano ‘corrupto, corrupto’”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR: Así se vivió la marcha por la vacancia presidencial contra Pedro Castillo (VIDEO)

Agregó que “algo raro” ha pasado en el país, pues “anteriormente los pobres marchábamos en la calle para pedir reivindicación, hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otra cosa, marchan los que quieren otra cosa”.

En ese momento, un reportero le consultó si asistiría el 28 de marzo al Congreso, a fin de ejercer su derecho a la defensa en el debate del proceso de vacancia. El mandatario no ocultó su malestar por la interrogante.

“Ustedes saben cómo funcionan las cosas, mientras yo hablo de pistas, veredas, agua, desagüe, de atención a la salud, otros nos preguntan si voy a ir al Congreso: Yo tengo que ir a donde me citen, si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré, si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, aseveró exaltado.

Acuerdo Nacional

Más temprano Castillo dijo que la educación no tiene que ser una política de gobierno sino de Estado.

En ese sentido adelantó que solicitará incluir el tema educación en la agenda de la reunión del Acuerdo Nacional, prevista para el sábado 26 de marzo.

“Invoco a las fuerzas políticas e instituciones, gremios, organizaciones de la sociedad civil, a abordar este tema que es estructural. Si no educamos a la población otro será el destino, no podemos esperar 200 años más de olvido”, dijo el mandatario.

VIDEO RECOMENDADO

Castillo no precisa si acudirá a debate de vacancia en el Congreso el 28 de marzo: “Yo tengo que ir a donde me citen” (Fuente RPP)